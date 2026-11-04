Трамп сказав, що республіканці програли на виборах через війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані стала причиною того, що на проміжних виборах демократи здобули перемогу у Сенаті, в Палаті представників Конгресу, а також на виборах губернаторів.

"Гадаю, це значною мірою правда, оскільки в короткостроковій перспективі це дещо підвищило ціни на бензин. І, ймовірно, це справді так. Але водночас, якби мені довелося діяти знову, я вчинив би так само, адже в довгостроковій перспективі це єдине рішення. Не можна допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю", - сказав Трамп 4 листопада у відповідь на питання журналістів у Білому домі.

Він додав, що його Республіканська партія виграла б, якби безпосередню участь у виборах брав він сам: "Якби моє ім'я було в бюлетені, ми б перемогли".

Президент США також сказав, що планує співпрацювати із демократами: "Ймовірно, я знайду спільну мову з демократами - хіба що вони вирішать діяти деструктивно, - але в мене є право вето. Тож якщо нам не сподобається те, що вони роблять..., вони вже телефонували, хочуть обговорити певні питання - і це нормально".

Раніше 4 листопада віцепрезидент США Джей Ді Венс у мережі Х написав: "Причина нашої поразки - війна. ... І будь-яка чесна розмова про те, що робити далі, має починатися саме з цього".

Заяви ключових демократів

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив 4 листопада, що головним питанням для виборців є висока вартість життя, і що американці "хочуть, щоб ми покінчили з корупцією в уряді".

"Завдяки цій більшості американці дали демократам можливість довести, що ми гідні їхньої довіри", - сказав він і зазначив, що війна в Ірані "має закінчитися".

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив також нині, що американці "хочуть бачити рішучу зміну курсу", і що законодавцям слід зосередитися на тому, щоб зробити життя доступнішим.

"Демократи в Палаті представників очолять Конгрес, який виконуватиме функцію стримування та противаги щодо виконавчої влади, яка вийшла з-під контролю", - сказав Джеффріс журналістам 4 листопада.

Він пообіцяв, що коли демократи отримають контроль над Конгресом, вони зосередяться на доступності товарів і послуг, спробують скасувати скорочення програми медичного страхування Medicaid, закінчити тарифи адміністрації Трампа та ініціюватимуть "законопроєкт, щоб запобігти війні з Іраном". Крім того, за словами Джеффріса, демократи планують посилити контроль за суперінтелектом (штучним інтелектом).

Як повідомляв Голос Америки, демократична хвиля на проміжних виборах у США змінить баланс сил у Конгресі. Частина законодавців, які послідовно підтримували Україну, зберегли свої місця у Сенаті та Палаті представників. Однак серед тих, хто програв вибори або вирішив не переобиратися, також чимало впливових прихильників України.

Новий Конгрес почне роботу з січня 2027 року.