Демократична партія повернула собі більшість у Сенаті і в Палаті представників США

За оцінками, до яких приєднується Голос Америки, Демократична партія повернула собі більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників США. Це змінює розстановку сил на останні два роки президентського терміну республіканця Дональда Трампа.

Під час проміжних виборів у вівторок демократи здобули щонайменше сім місць у Сенаті, зокрема й у штатах, які традиційно вважаються оплотами республіканців - наприклад, у Техасі та Південній Кароліні.

Станом на середу триває підрахунок голосів у двох із 35 виборчих перегонів до Сенату. Наразі демократи забезпечують собі більшість у 54 голоси проти 44 (враховуючи двох незалежних сенаторів, які приєднуються до фракції Демократичної партії).

У Палаті представників демократи станом на середу мали перевагу 228 проти 139, при цьому результати ще в 68 округах залишалися невизначеними.

Серед перемог демократів у Палаті представників - здобуття місць, які раніше належали республіканцям, де Дональд Трамп упевнено переміг на виборах 2024 року (зокрема, в округах штатів Айова, Техас і Флорида).

Новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року.

Президент Трамп, який останній місяць передвиборчої кампанії провів у поїздках країною, виступаючи на мітингах на підтримку республіканців, заявив телеканалу Fox News, що демократи "добре попрацювали". Він також зазначив, що не розглядає результати виборів як референдум щодо своєї діяльності на посаді президента.

Трамп нагадав, що в історії США вже траплялися випадки, коли влада була розділена між різними партіями, і вказав на президентське право вето щодо законопроєктів, ухвалених Конгресом.

"Після кількох місяців застосування вето вони зателефонують і запитають: "Як нам співпрацювати, щоб вирішити ці питання?" - і ми будемо працювати разом", - сказав Трамп.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що демократи здобули перемогу в Сенаті "всупереч усьому", і що їхнім головним пріоритетом стане вирішення проблеми високих витрат, з якими стикаються американські сім'ї.

"Відбувається зміна політичного ландшафту Сенату, що має масштаб покоління; це змінить Америку - як зараз, так і в майбутньому. Американці проголосували за зміни, і тепер демократи повинні їх забезпечити", - наголосив Шумер. На одних із ключових виборів до Сенату демократ Джеймс Таларіко переміг республіканця Кена Пакстона, ставши першим демократом, який здобув місце в Сенаті від штату Техас із 1988 року.

У штаті Мен демократ Трой Джексон переміг сенатоку-республіканку Сьюзан Коллінз, яка обіймала цю посаду з моменту свого першого обрання у 1996 році.

Демократ Абдул Ель-Саєд здобув місце в Сенаті від штату Мічиган, перемігши колишнього конгресмена-республіканця Майка Роджерса. У цій виборчій кампанії брали участь одні з найвідоміших представників обох партій, які приїжджали до штату, щоб заручитися підтримкою виборців.

У Північній Кароліні переміг демократ Рой Купер, здолавши республіканця Майкла Вотлі, а в Південній Кароліні перемогу здобула демократка Енні Ендрюс, перемігши Дарлін Грем. Дарлін Грем була сестрою колишнього сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який помер раніше цього року.

В Огайо демократ Шеррод Браун переміг чинного сенатора-республіканця Джона Хастеда.

Адам Гамільтон стане першим демократом за останні 94 роки, який обійме місце в Сенаті від штату Канзас, перемігши чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла.

А в Айові на виборах до Сенату переміг демократ Джош Турек, здолавши республіканку Ешлі Гінсон.

Серед інших виборчих перегонів до Сенату, за якими пильно стежили, - перемога чинного сенатора-демократа Джона Оссоффа в Джорджії, тоді як чинна сенаторка-республіканка Ешлі Муді здобула право на ще один термін, представляючи штат Флорида.

Окрім виборів до Конгресу США, у 36 штатах відбулися вибори губернаторів, а також обиралися члени законодавчих зборів штатів і проходили інші місцеві вибори.

Уперше після виборів 2006 року демократи здобули перемогу в достатній кількості перегонів, щоб отримати контроль над більшістю губернаторських посад. Станом на середу вони мали перевагу 28 проти 20, при цьому результати ще двох виборчих перегонів залишалися невідомими.

Серед ключових виборчих перегонів варто відзначити перемогу демократки Кейші Ленс Боттомс на виборах губернатора штату Джорджія. Вона стане першою темношкірою жінкою, обраною на посаду губернатора в історії США. У Техасі посаду губернатора здобула демократка Джина Інохоса; таким чином, у обох штатах було покладено край тривалому домінуванню республіканців.

Демократка Емі Ектон також здобула перемогу в штаті Огайо, за перебігом виборів у якому пильно стежили. Республіканець Байрон Дональдс переміг на виборах, ставши першим темношкірим губернатором Флориди, а в штаті Теннессі перемогу здобула республіканка Марша Блекберн.