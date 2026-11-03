Вибори у Пенсильванії: боротьба за Конгрес та голоси української громади

Пенсильванія - один із ключових штатів на проміжних виборах у США. Тут переобирають усіх 17 представників штату в Палаті представників Конгресу, обирають губернатора та представників місцевої влади.

Результати голосування можуть вплинути на політичний баланс у Вашингтоні, а для української громади особливе значення має питання подальшої підтримки України.

Пенсильванія традиційно лишається штатом-"гойдалкою", тут немає стабільної переваги однієї з двох головних партій. На президентських виборах 2024 року кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг тут демократку Камалу Гарріс із перевагою приблизно у 1,7%.

Чотири роки перед тим демократ Джо Байден переміг Трампа у цьому ж штаті з перевагою близько 1,2%.

Боротьба за Конгрес і губернаторське крісло

На цих виборах Пенсильванія обирає усі 17 місць від штату у Палаті представників США. Наразі сім із них представляють демократи, а десять - республіканці.

Серед конгресменів, які намагаються зберегти свої місця, є добре знайомі українцям політики, які підтримували Україну та були співавторами законодавчих ініціатив на її підтримку.

Зокрема це республіканець Браян Фіцпатрік, співголова групи підтримки України у Конгресі, а також демократи Брендан Бойл та Медлін Дін.

До Сенату США цього року Пенсильванії не обирає представників. Чинні сенатори - демократ Джон Феттерман та республіканець Девід Маккормік - продовжують свої повноваження.

Ще одна важлива боротьба розгортається за посаду губернатора. Чинний губернатор-демократ Джош Шапіро балотується на другий термін. Його суперниця - республіканка Стейсі Гарріті, яка нині обіймає посаду скарбника штату та має досвід військової служби.

Окрім федеральних та загальноштатних перегонів, виборці обирають представників законодавчої влади Пенсильванії та місцевих органів влади.

Серед питань, які найбільше турбують виборців, - економіка, інфляція, високі ціни на пальне та війна в Ірані.

Українська громада - важливий електоральний блок

За даними губернатора штату, у Пенсильванії проживає близько 150 тисяч американців українського походження або вихідців з України.

Точна кількість зареєстрованих виборців невідома, однак в умовах настільки конкурентного штату їхні голоси можуть мати вагоме значення.

Особливо багато українців мешкає у передмістях міста Філадельфії. Журналістка Української служби Голосу Америки Тетяна Ворожко поспілкувалась із близько двома десятками американців українського походження у цьому місті.

За словами її співрозмовників, підтримка України залишається для них одним із головних критеріїв політичного вибору. Водночас українські американці не демонструють одностайності у своїх партійних уподобаннях.

Ті, хто схиляється до демократів, пояснюють свою позицію незгодою з політикою президента Дональда Трампа щодо України. Прихильники республіканців натомість говорять про побоювання щодо радикальних настроїв усередині Демократичної партії.

Серед виборців є й ті, хто все життя підтримував республіканців, але цього разу готовий уперше проголосувати за демократів.

Ще частина українських американців планує розділити свій бюлетень - підтримати кандидата однієї партії на одних перегонах, а представників іншої на інших.

Для багатьох виборців тут, зокрема й українського походження, важливими залишаються не лише українське питання, а й економіка, інфляція, вартість пального, ситуація навколо Ірану, охорона здоров'я та майбутнє американської демократії.

Одна з виборчинь, Айлін, розповіла, що її особливо непокоїть майбутнє демократії та безпека наступного покоління. Серед головних загроз вона назвала посилення Росії у Європі та недостатню, на її думку, підтримку України з боку американського уряду.

"Мене також не влаштовує те, що федеральний уряд США дедалі більше підтримує Владіміра Путіна. І я багато думаю про те, як і далі страждають українці", - зазначила вона.

"Мене турбує ситуація навколо Ірану. Я не бачу чітких підстав для того, щоб США там перебували. Мене непокоїть недостатня підтримка України, зростання цін усередині країни, ситуація з охороною здоров’я, ставлення до національних меншин, імміграційна політика", - розповіла Голосу Америки інша виборчиня - Венді Рід з Пенсильванії

У штаті, де результати виборів можуть вирішити навіть пів відсотка, голоси української громади можуть стати важливою частиною політичної боротьби.