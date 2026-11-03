Вибори до Конгресу - дільниці відкриті в усіх штатах

В усіх 50 американських штатах триває голосування на проміжних виборах до Конгресу.

Останніми відкрились виборчі дільниці на Гаваях, а вже за кілька годин дільниці почнуть закриватись - о 6 за місцевим часом у штатах Індіана та Кентуккі, останніми закриються дільниці на Алясці.

Водночас, за даними Університету Флориди, станом на кінець 2 листопада свої бюлетені вже відали понад 58 мільйонів людей - особисто на достроковому голосуванні чи відправивши бюлетень поштою.

Загалом переобирають всіх 435 законодавців у Палаті представників США, а також 35 зі 100 сенаторів.

Нині Республіканська партія, яку представляє президент Дональд Трамп, має незначну більшість в обох палатах. Водночас Демократична партія сподівається здобути достатню кількість місць, щоб повернути собі контроль над законодавчим органом.

Серед найбільш значущих перегонів у боротьбі за контроль над Сенатом - вибори в штатах Аляска, Айова, Канзас, Мен, Мічиган, Огайо та Техас.

Законодавці, яких оберуть у вівторок, розпочнуть свою роботу в Конгресі 3 січня.

Окрім виборів до Конгресу США, у 36 із 50 штатів країни обирають губернаторів; також відбуваються вибори до законодавчих органів штатів та інші місцеві вибори.