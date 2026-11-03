Американці за кордоном голосують, але мало

Американські громадяни, які тимчасово чи постійно живуть за кордоном, у дні виборів у США не вилаштовуються у черги для голосування на закордонних дільницях, як це роблять громадяни багатьох інших країн.

Щоб скористатися своїм виборчим правом поза межами Сполучених Штатів, американцям треба реєструватися для дистанційного голосування, переважно поштою, хоча в деяких випадках окремі штати дозволяють подавати бюлетені електронними способами.

Голосування за кордоном вимагає від американців ретельних організаційних зусиль і планування, бо реєстрацію треба здійснити заздалегідь і виконати інші вимоги у певні визначені дати.

"Федеральна програма допомоги у голосуванні" (Federal Voting Assistance Program - FVAP), подає свої оцінки станом на 2024 рік, коли за межами Сполучених Штатів мешкали приблизно 3,3 млн американських громадян і близько 2,2 млн із них - віку, який давав право голосувати.

Загалом кількість американців за кордоном, серед яких зокрема багато військовослужбовців, можна порівнювати з населенням, наприклад, штату Арканзас (2,9 млн), але політична активність діаспори незначна зокрема через низький рівень участі у виборах.

Ґрунтовне дослідження цієї проблеми подає звіт "Федеральної програми допомоги у голосуванні" після президентських виборів 2024 року. Найбільше американців згідно з тими даними мешкали у Канаді - щонайменше 613 тисяч.

Звіт "Федеральної програми допомоги у голосуванні" вказує, що на президентських виборах 2024 року активність закордонних американських виборців становила у середньому лише 11%, у порівнянні із середнім показником активності виборців 2024 у США - 65%.

Значна частка американців за кордоном мешкає у Європі: у 2024 році в європейських країнах нараховували приблизно 1,1 млн, і на Велику Британію припадала найбільша частка - понад 265 тисяч із правом голосу. На виборах 2024 року з загального числа громадян США у Великій Британії проголосували лише 13,5%.

За оцінками FVAP, із приблизно 2,2 млн американських виборців за кордоном бюлетені запросили приблизно 15% від загальної кількості, а за підсумками підрахунків у виборчих записах штатів зафіксували лише 11% від оціненого електорату за кордоном.

Дослідники FVAP кажуть, що голосування американців за кордоном очевидно ускладнене технічними труднощами, наприклад якістю роботи поштових служб у різних країних. Але решта причин можуть бути пов'язані з меншою зацікавленістю в американській політиці, слабшим зв'язком із колишнім місцем проживання, недостатньою поінформованістю про вибори або просто небажанням проходити складну процедуру.

У дослідженні припускають, що у разі спрощення процедур реєстрації і голосування, а також у разі дієвих інформаційних кампаній активність американських виборців за кордоном можна було б підвищити принаймні вдвічі.