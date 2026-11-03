Як у США відбувається голосування поштою

Все більше американців обирає голосування поштою. Якщо у 2008 поштою свої бюлетені відправили понад 28 мільйона американців, то на виборах у 2024 році поштою проголосували близько третини виборців - 48 мільйонів. Про це свідчать дані Комісії США зі сприяння виборам (U.S. Election Assistance Commission).

Кожен штат має власні правила та терміни голосування поштою. А ще такий процес досі викликає багато дискусій.

Колись можливість відправити бюлетень поштою була доступна лише військовослужбовцям і громадянам, які не могли дістатись виборчої дільниці. Але з часом у кількох штатах США це стало основним способом голосування.

Новий поштовх до голосування поштою відбувся під час пандемії COVID-19, що дозволяло уникнути скупчення людей на виборчих дільницях.

Зараз у США багато штатів надсилають поштою виборчий бюлетень кожному зареєстрованому виборцю - на його запит або автоматично. Виборців заохочують повернути бюлетень поштою або на спеціально визначеному пункті приймання.

Вісім штатів - Каліфорнія, Колорадо, Гаваї, Невада, Орегон, Юта, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія - довзоляють усі вибори проводити переважно поштою, свідчать дані Національної конференції законодавчих органів штатів. Водночас передбачена і можливість особистого голосування.

В інших штатах діє змішана система щодо того, на яких виборах і в яких юрисдикціях можна голосувати поштою.

У минулі роки голосування поштою стало предметом гострих суперечок. Деякі політики стверджують, що такий спосіб голосування створює можливості для шахрайства та схиляє результати виборів на користь певної політичної партії.

Прихильники вказують на зручність і зростання активності виборців.

Водночас дослідження незмінно свідчать: шахрайство під час голосування поштою трапляється вкрай рідко.