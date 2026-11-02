Голос молоді на виборах у США: що спонукає і що стримує студентів іти на дільниці

У цьогорічних проміжних виборах до Конгресу США планує взяти участь близько третини молодих виборців. Про це свідчить опитування Гарвардського університету.

Серед найважливіших на виборах питань молодь визначає для себе - фінансовий стан, економічне майбутнє, а також скорочення пропозиції на ринку праці через суперінтелект (штучний інтелект).

Щоб заохотити студентів голосувати, деякі університети розмістили у себе на кампусах виборчі дільниці, як-то Університет Джорджа Мейсона у Вірджинії.

Студентка Скайлар Рінго розповіла Голосу Америки, що для неї це створює можливість реалізувати своє громадянське право: "Цього року я голосуватиму на проміжних виборах. Дуже чекаю на це. Зараз для студентів - особливо для молодих виборців - справді важливо голосувати. Адже навчання у виші - це своєрідний досвід, що дозволяє відчути себе частиною спільноти, до якої ти належиш".

Проте не кожен студент має бажання брати участь у виборах. Для Алекса Макглоуна, який раніше служив у збройних силах США, рішення щодо голосування є дещо складним:

"Протягом усієї моєї військової служби діє правило: перебуваючи у військовій формі, не варто висловлювати свою позицію щодо політичних рішень, оскільки ти виступаєш представником усього роду військ. Зрештою, президент - головнокомандувач - це, по суті, мій керівник. Тож хто б не обіймав цю посаду, для мене це прийнятно. Швидше за все, я не голосуватиму. Хоча я вважаю, що це важливо, адже кожен хоче, щоб його голос був почутий. А участь у виборах - це один із найважливіших способів заявити про себе".

Деякі студенти, як Метью Болдвін, кажуть, що не стежать за політикою і ледь не пропустили вибори:

"Якби не розмови про ці проміжні вибори серед моїх друзів чи викладачів, я, мабуть, навіть не знав би, що вони відбуваються ... Я люблю свободу - вона просто чудова! А щоб підтримати свободу, треба піти й проголосувати - зайти в кабінку для голосування. Тож я обов'язково це зроблю".

Рівень активності серед виборців віком до 30 років традиційно є найнижчим, порівняно з іншими віковими групами. За даними Інституту Брукінгса, під час останніх проміжних виборів 2022 року на дільниці прийшли 31% виборців віком від 18 до 29 років.

За даними Бюро перепису населення США, хоча майже 50 мільйонів американців віком від 18 до 29 років мають право голосувати на проміжних виборах, майже половина з них залишаються або незареєстрованими, або такими, що не беруть участі в громадянському житті.