Проміжні вибори до Конгресу США - дільниці відкрились на сході та у центрі країни

У десятках американських штатів на Східному узбережжі та у центрі відкрились дільниці для голосування на проміжних виборах до Конгресу.

У Вермонті дільниці відкрились о 5 ранку за місцевим часом, однак у більшості штатів голосування починається після 7 ранку. Останніми дільниці відкриють на Гавайях.

Тим часом у штаті Флорида представники виборчих органів тимчасово перенесли місця розташування 19 виборчих дільниць через повені. У понеділок місцева влада запровадила в низці округів режим надзвичайної ситуації.

В окрузі Вестчестер штату Нью-Йорк повідомляють про проблеми з бюлетенями та електронних сканерів, які зчитують голоси. Виборців закликають продовжувати голосувати й обіцяють, що всі голоси буде підраховано.

За даними Університету Флориди (University of Florida Voting Lab), станом на вечір 2 листопада понад 57 мільйонів американців уже проголосували поштою чи особисто на дочасних виборах. Загалом у США зареєстровано понад 210 мільйонів виборців.

На цих проміжних виборах американці обирають усіх 435 членів Палати представників, а також 35 зі 100 сенаторів. Крім того, виборці голосуватимуть за представників місцевої влади - у багатьох штатах відбуваються вибори губернаторів, генпрокурорів, законодавчих органів штатів та місцевих посадовців.