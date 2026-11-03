Американців застерігають не покладатись на чат-боти у виборчих питаннях

У процесі підготовки до цьогорічних проміжних виборів у США кандидати, виборчі штаби та виборці почали активно використовувати суперінтелект, або штучний інтелект (ШІ), - на тлі загального зростання популярності цієї технології останніми роками.

Для виборців використання цієї технології може означати отримання інформації про те, як зареєструватися для голосування, де розташована виборча дільниця та в які години вона працює, що кандидати кажуть з тих чи інших питань, а також відомостей про винесені на голосування ініціативи.

Однак Комісія США зі сприяння виборам (EAC) застерегла, що така важлива інформація потребує "вищого рівня точності, ніж той, який наразі можуть забезпечити багато інструментів на базі ШІ".

Політично нейтральна організація States United висловила схожі побоювання, вказавши на складну мережу різноманітної виборчої інформації, що стосується тисяч виборчих дільниць по всій країні.

"Виборець, який покладається на платформу зі штучним інтелектом, що видає помилкові дані (наприклад, неправильний рік, не той штат або застаріле джерело), ризикує пропустити кінцевий термін, подати неповну заяву або прийти не на ту виборчу дільницю", - зазначається в дослідженні організації, опублікованому в серпні.

Також організація радить виборцям користуватися офіційними вебсайтами виборчих органів, - а інформацію про кандидатів, отриману від чат-ботів, сприймати лише як відправну точку для подальшого вивчення питання.

Вибори відбуваються в той час, коли, за даними дослідницького центру Pew Research Center, близько половини дорослих американців користуються чат-ботами на основі ШІ, причому 24% опитаних роблять це щодня.

Минулого тижня проєкт Wesleyan Media Project повідомив, що зафіксував 289 політичних рекламних оголошень, "створених або вдосконалених за допомогою ШІ"; витрати на таку рекламу протягом цього виборчого циклу сягнули 187 мільйонів доларів.

Окрім реклами, Комісія США зі сприяння виборам (EAC) виділила й інші сфери, де політичні штаби можуть застосовувати цю технологію: добірка новинних матеріалів про кандидатів, планування маршрутів поїздок, підготовка інформаційних матеріалів та організація зустрічей.