"Найгірший місяць для Росії". У жовтні Росія зазнала найбільших втрат за весь час війни - ISW

У жовтні російські війська зазнали найбільших щомісячних втрат за весь час війни, що спонукає Кремль атакувати цивільні міста в намаганнях змусити Україну капітулювати. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 1 листопада.

Оглядачі ISW посилаються на дані Генштабу ЗСУ, що в жовтні 2026 року російські сили втратили 54 400 осіб убитими або важкопораненими. 2 листопада Генштаб також повідомив, що за добу РФ втратила на фронті 2,500 військовиків. Загалом, за даними української влади, уже четвертий місяць поспіль втрати російських військ перевищують 40 тисяч осіб.

"Російські сили продовжують нести значні втрати в особовому складі, водночас втрачаючи позиції, а нинішня система комплектування російської армії не забезпечує набору достатньої кількості солдатів для компенсації цих втрат", - зазначено в звіті ISW.

Коментарі оглядачів

Експосол США у Росії Майкл Макфол у мережі Х поширив посилання на звіт ISW і написав: "Путін програє на лінії фронту, тому змушений вдаватися до терору проти мирних жителів в українських містах".

"Це найгірший місяць війни для Росії. З літа спостерігається тенденція до зростання цих показників. Чи хвилює це Путіна?", - пише в Х колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

Канадський оглядач Майкл Маккей в мережі Х написав: "Для московських імперіалістів це неприйнятний рівень втрат".

Колишній американський військовий Джейк Бро в своєму огляді заявив: "Причина, чому росіяни так масовано запускають балістичні ракети і дрони по цивільних містах, - це щоб відволікти вас від того, як жахливо їхні військовики показують себе на передовій". Він також зазначає, що незалежні установи, які стежать за втратами у російській війні, свідчать, що втрати РФ ростуть.

Шон Піннер, колишній британський та український військовик, у дописі в Х зазначає: "Ймовірно, більша частина цих даних супроводжуватиметься відеозаписами; до того ж, відверто кажучи, завищення цифр аж ніяк не сприяє формуванню точної розвідувальної картини, коли йдеться про оборону власної країни. Масштаби втрат Росії, про які повідомляється, приголомшливі".

Удари по містах та інфраструктурі

Ймовірно, саме невдачі на фронті, пише ISW, "спонукали президента РФ Владіміра Путіна звернутися до нової "теорії перемоги", яка передбачає використання балістичних ракет великої дальності та ударів реактивними безпілотниками, щоб протягом зими змусити Україну капітулювати".

Скотт Едвардс, директор програми кризового реагування організації Amnesty International, розповів в коментарі Newsweek, що Москва "знову розгортає масштабну кампанію проти української енергетичної та опалювальної інфраструктури напередодні морозної зими, зокрема завдаючи ударів далеко від лінії фронту".

Опитування в Україні, проведене Міжнародним комітетом порятунку (IRC) свідчить, що 45% українців мають недостатньо доходів для задоволення базових потреб.

Третина українського населення не має змоги оплатити медичну допомогу.

Майже 90% сімей, які проживають у прифронтових районах України, повідомляють про серйозні проблеми з психічним здоров’ям.

"Люди дедалі більше виснажені й не в змозі давати собі раду в повсякденному житті в умовах ракетних ударів та атак безпілотників", - заявив Ален Хомсі, директор представництва IRC в Україні.

28 листопада в Гаазі президент України Володимир Зеленський заявив, "на балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою". Він також вкотре наголосив на критичному браку перехоплювачів ППО й закликав західних партнерів надавати Україні засоби для захисту міст та інфраструктури.