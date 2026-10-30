США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет для систем Patriot

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив Державний департамент США у п'ятницю, 30 жовтня.

Орієнтовна вартість угоди становить 2,1 мільярда доларів. Її повністю профінансують міжнародні партнери та союзники України.

Як зазначається у пресрелізі відомства, український уряд подав запит на закупівлю 500 ракет PAC-3 MSE, а також запасних частин до них, супутнього обладнання та послуг із логістичної та програмної підтримки.

Хто оплатить закупівлю

За інформацією Держдепартаменту, фінансування забезпечать внески Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також кошти, залучені в межах кредитної програми ЄС Ukraine Support Loan.

"Жодні кошти США не залучатимуться до цієї угоди", — повідомили у дипломатичному відомстві США.

Потенційний продаж, повідомляє Держдеп, має посилити здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, зокрема завдяки покращенню інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Головним підрядником у межах потенційної угоди буде американська компанія Lockheed Martin, штаб-квартира якої розташована в місті Бетезда, штат Меріленд.

У Держдепартаменті США додали, що реалізація угоди не потребуватиме направлення до України додаткових представників американського уряду чи компанії-підрядника.

Заклики посилити захист українського неба

Держдеп США у вересні цього року схвалив можливість продажу Україні обладнання та послуг для модернізації систем ППО на суму близько 2,68 мільярда доларів.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже майже місяць очікує на дозвіл США щодо постачання критично важливих ракет, тоді як Росія посилила удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 15 жовтня закликав союзників збільшити підтримку ППО України: "З наближенням зими та безперервною російською агресією союзникам потрібно робити більше, особливо для підтримки протиповітряної оборони".