Припинення вогню в Олешках тримається станом на вечір 27 жовтня - Лубінець

Зранку 27 жовтня у районі окупованих Олешок на Херсонщині почав діяти режим припинення вогню. Про це, зокрема, повідомила у дописі на Х перша леді США Меланія Трамп.

"Географічне охоплення було розширене поза Олешки в Херсонській області, щоб забезпечити безпеку проходження гуманітарних конвоїв", - написала перша леді.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 5:30 вечора обидві сторони наразі дотримуються домовленостей. Припинення вогню має тривати до 1 листопада, повідомляють сторони.

Запровадження режиму тиші підтвердило й Міністерство оборони Росії.

Українські військові тим часом уважно стежать за ситуацією. За словами речника морської піхоти України Павла Дрогаля, вони контролюють усі зміни в районі проведення гуманітарної операції.

Олешки були окуповані росіянами ще у 2022 році. Після звільнення українцями частини Херсонщини Олешки на лівому березі Дніпра залишилиь під окупацією.

У 2023 році місто пережило повінь. Внаслідок руйнування Каховської дамби майже 90% території міста було затоплено.

До повномасштабного вторгення в місті проживало 24 тисячі людей.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, в Олешках наразі перебувають близько двох тисяч цивільних. Серед них - майже 50 дітей.

Людям бракує їжі, питної води, ліків та електроенергії. За інформацією ООН, організоване постачання продуктів до міста припинилося ще 26 травня цього року. Відтоді мешканці фактично залишаються в ізоляції.

Українська влада заявляла, що військові ЗСУ інколи доставляли допомогу в Олешки дронами.

На початку жовтня омбудсман повідомляв про 358 мешканців міста, які потребують допомоги з евакуацією.

Припинення вогню не означає звільнення Олешок чи завершення бойових дій на Херсонщині. Учасники перемовин заявляють, що мова йде про тимчасові домовленості на окремій території.

Раніше, відповідаючи на питання Голосу Америки про те, чи проходитиме евакуація в сторону окупованої України, Лубінець висловив сподівання, що "кожен буде вирішувати, як йому краще".

"Основна наша задача — це доїхати до інших, так би мовити, забезпечити, щоб у людей взагалі з'явилась така можливість. І я скажу так, що сторони роблять все, щоб перший крок був забезпечений, а там, повірте, кожен буде вирішувати, як йому краще", - заявляв український омбудсмен.

Лубінець повідомив, що українську переговорну групу очолював він, а російську — уповноважена з прав людини в РФ Яна Лантратова.



