Міністри оборони E5: здатність України захищатися критично важлива для безпеки Євроатлантики

Росія становить найгострішу та довгострокову загрозу безпеці й стабільності Євроатлантичного регіону. Про це мовиться у підсумковій заяві міністрів оборони "Країн п'яти" - Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Британії, яку вони оприлюднили за результатами зустрічі у Парижі 26 жовтня.

Загрозу міністри пов'язали із російською війною проти України, порушеннями повітряного простору країн НАТО, диверсіями та посиленням гібридних атак у різних сферах.

Водночас вони наголосили, що ці дії лише посилюють рішучість союзників захищати територію НАТО з усіх стратегічних напрямків.

У зустрічі взяла участь і заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська. "Ми підтрвердили соліданрість з Україною і продовжимо потужну підтримку", - написала Шекеринська у Х за результатами зустрічі.

У спільній заяві міністри наголосили, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, водночас зберігаючи тісну координацію зі США та іншими союзниками.

"Сполучені Штати є і залишатимуться незамінним союзником, а їхня участь у забезпеченні безпеки Європи, яка триває, є необхідною для сильного та надійного НАТО", — йдеться в заяві E5 (Європейські п'ять країн - ред.).

Міністри також підтвердили намір посилювати європейський внесок в оборону альянсу, модернізувати збройні сили, поглиблювати співпрацю оборонних промисловостей і підвищувати готовність до реагування на загрози. Вони наголосили, що НАТО залишається основою колективної безпеки.

Окремо глави оборонних відомств підтвердили підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

"Здатність України захищати себе зараз і в майбутньому має критичне значення для колективної безпеки Євроатлантичного регіону", — зазначили очільники оборонних відомств E5.

Міністри закликали продовжувати політичну, військову та фінансову підтримку України. Вони також підтвердили намір протидіяти діяльності російського тіньового флоту, відповідно до міжнародного права та в координації з партнерами.

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