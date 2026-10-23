Музей Американської революції у Філадельфії заговорив українською до своїх відвідувачів

Музей Американської революції у Філадельфії став 131-м музеєм світу, що заговорив українською до своїх відвідувачів.

Це відбулося завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської, яка продовжує впроваджувати україномовні аудіогіди у провідних культурних та історичних пам’ятках світу.

“Музей Американської революції дає змогу людям з усього світу краще зрозуміти події та діячів 1776 року, а також розкриває надзвичайну комплексність та невизначеність, з якими зіткнулося покоління революціонерів”,– пояснив Голосу Америки доктор Тайлер Патман, старший менеджер з інтерпретації музейних експозицій.

“Для нашої установи велика честь надати українцям і всім, хто розмовляє українською мовою, можливість оглянути виставку “Шлях Декларації”(The Declaration’s Journey), користуючись рідною мовою. Це також дає змогу краще зрозуміти, як рухи за незалежність у різні історичні періоди та в різних куточках світу впливають один на одного й об’єднують людей із найвіддаленіших частин світу”, - заявив Патман під час урочистої презентації аудіогіда, що відбулася у музеї 22 жовтня.

На виставці “Шлях Декларації”, присвяченій впливу Декларації незалежності США на історичні події протягом 250 років, можна зокрема побачити декларацію про незалежність України, представлену поруч з деклараціями інших держав.

Ініціатива Олени Зеленської, що триває з 2019 року, має на меті розширити присутність української мови у світовому культурному просторі та забезпечити українцям доступ до світової культурної спадщини рідною мовою.

“Для українців, які живуть далеко від Батьківщини, почути рідну мову в такому місці, як цей музей, — це особливий зв’язок із власним корінням”, – зазначив під час виступу в музеї Денис Сєнік, тимчасовий повірений у справах України в США.

“Українська мова є невід’ємною частиною нашої національної ідентичності та потужним вираженням нашої стійкості, гідності й свободи. Протягом століть Росія намагалася придушити нашу мову та стерти нашу культурну ідентичність. Збереження нашої мови та поширення знань про нашу історію є надзвичайно важливими для захисту української ідентичності”, – додав він.

Крім посольства України у Сполучених Штатах Америки, до впровадження аудіогіду у Музеї Американської революції долучилася Ірина Мазур, почесний консул України у Філадельфії та президент Української федерації Америки.

Музей у Філадельфії став вже п’ятою установою в США, що запровадила аудіогайди українською. Загалом, завдяки ініціативі першої леді України, такі аудіогіди доступні вже у 59 країнах світу. Українську можна почути, зокрема, у Версалі, Колізеї, лондонському Тауері та у Метрополітен-музей мистецтва у Нью-Йорку.



