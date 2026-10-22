Україна зможе закуповувати зброю через агентство НАТО та отримати доступ до нових контрактів

Україна отримає можливість закуповувати озброєння, боєприпаси та військове обладнання через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Як повідомили в агенції NSPA, новий механізм розширить доступ Києва до оборонних ресурсів союзників, а також допоможе заощадити кошти та скоротити час закупівель.

"Це партнерство сприятиме тіснішій інтеграції української промисловості та відкриє нові можливості для її розвитку", - сказала операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум.

За її словами, партнерство з NSPA відкриє Україні додатковий канал постачання оборонної продукції. Замість того, щоб домовлятися про кожну закупівлю безпосередньо з окремими країнами, Київ зможе скористатися централізованою системою закупівель НАТО, досвідом агентства та налагодженими зв’язками з виробниками.

Централізація замовлень, каже Борсбум, дасть змогу заощаджувати завдяки ефекту масштабу.

Очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук, яку цитує Financial Times, сказала, що партнерство з агенцією закупівель НАТО відкриє для України "важливі двері до оборонно-промислової екосистеми НАТО", а також забезпечить "розширений доступ" до контрактів, якими керує агентство із закупівель.

У квітні цього року Північноатлантична рада ухвалила рішення про дозвіл NSPA оголошувати тендери та укладати контракти з українськими підприємствами.

14 жовтня цього року NSPA провела в Києві зустріч із представниками оборонної галузі, у якій взяли участь близько 150 українських компаній. На зустрічі українських виробників вчили, як зареєструватися в системі НАТО в ролі постачальників та брати участь у конкурсах на отримання контрактів.

"Також союзники й партнери зможуть перейняти досвід України — зокрема, її інновації, перевірені в бойових умовах, та оперативний досвід. Наша мета — подальше зміцнення промислової бази України та використання цього досвіду для забезпечення постачання й підтримки необхідних спроможностей", — зазначила Жаклін Борсбум, директорка NSPA з підтримки операцій.

"Україна є першою та єдиною країною (навіть не будучи членом НАТО), для якої було створено окреме партнерство — єдину точку доступу до діяльності Агентства. Крім того, українська промисловість отримала широкий доступ до тендерів Агентства", - заявив Мстислав Банік, заступник міністра оборони України.

До складу партнерства входять 7 учасників: Бельгія, Люксембург, Норвегія, Швеція, Британія, штаб-квартира НАТО, а відтепер — і Україна.



