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Україна зможе закуповувати зброю через агентство НАТО та отримати доступ до нових контрактів

Представник агенції НАТО із закупівель NSPA координує поставку.
Представник агенції НАТО із закупівель NSPA координує поставку.

Україна отримає можливість закуповувати озброєння, боєприпаси та військове обладнання через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Як повідомили в агенції NSPA, новий механізм розширить доступ Києва до оборонних ресурсів союзників, а також допоможе заощадити кошти та скоротити час закупівель.

"Це партнерство сприятиме тіснішій інтеграції української промисловості та відкриє нові можливості для її розвитку", - сказала операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум.

За її словами, партнерство з NSPA відкриє Україні додатковий канал постачання оборонної продукції. Замість того, щоб домовлятися про кожну закупівлю безпосередньо з окремими країнами, Київ зможе скористатися централізованою системою закупівель НАТО, досвідом агентства та налагодженими зв’язками з виробниками.

Централізація замовлень, каже Борсбум, дасть змогу заощаджувати завдяки ефекту масштабу.

Очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук, яку цитує Financial Times, сказала, що партнерство з агенцією закупівель НАТО відкриє для України "важливі двері до оборонно-промислової екосистеми НАТО", а також забезпечить "розширений доступ" до контрактів, якими керує агентство із закупівель.

У квітні цього року Північноатлантична рада ухвалила рішення про дозвіл NSPA оголошувати тендери та укладати контракти з українськими підприємствами.

14 жовтня цього року NSPA провела в Києві зустріч із представниками оборонної галузі, у якій взяли участь близько 150 українських компаній. На зустрічі українських виробників вчили, як зареєструватися в системі НАТО в ролі постачальників та брати участь у конкурсах на отримання контрактів.

"Також союзники й партнери зможуть перейняти досвід України — зокрема, її інновації, перевірені в бойових умовах, та оперативний досвід. Наша мета — подальше зміцнення промислової бази України та використання цього досвіду для забезпечення постачання й підтримки необхідних спроможностей", — зазначила Жаклін Борсбум, директорка NSPA з підтримки операцій.

"Україна є першою та єдиною країною (навіть не будучи членом НАТО), для якої було створено окреме партнерство — єдину точку доступу до діяльності Агентства. Крім того, українська промисловість отримала широкий доступ до тендерів Агентства", - заявив Мстислав Банік, заступник міністра оборони України.

До складу партнерства входять 7 учасників: Бельгія, Люксембург, Норвегія, Швеція, Британія, штаб-квартира НАТО, а відтепер — і Україна.


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