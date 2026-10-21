Високі ціни на нафту зберігаються на тлі нових атак на танкери в Перській затоці та Ормузькій протоці

Щонайменше два танкери зазнали атак невстановленими снарядами в Ормузькій протоці та Перській затоці за останню добу. Напруга в регіоні продовжує впливати на світові ціни на енергоносії.

Британська морська організація UKMTO повідомила в середу, що танкер вражено невстановленим снарядом приблизно за 11 морських миль на захід від Бухи в Омані поблизу протоки. Внаслідок удару виникла пожежа, яку згодом вдалося загасити.

Днем раніше другий танкер був уражений невстановленим снарядом приблизно за 30 морських миль на південний схід від Аль-Фао, Ірак, у Перській затоці. За результатами обох атак про постраждалих не повідомлялося.

На тлі невизначеності та напруженості, що зберігаються на Близькому Сході, міжнародний еталонний сорт нафти Brent у середу торгувався на рівні 109,4 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) — по 97,72 долара за барель. Це незначне зниження порівняно з цінами у вівторок. До початку війни між США та Іраном наприкінці лютого ціни на Brent і WTI становили приблизно 70–72 долари за барель.

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зниження цін на нафту після завершення конфлікту з Іраном. Трамп не назвав конкретних термінів, але наполягав, що "це закінчиться дуже швидко".

"Щойно війна закінчиться, а вона так чи інакше закінчиться дуже швидко, ціни на нафту впадуть, як камінь", — сказав він під час передвиборчого мітингу в Грінвіллі, штат Північна Кароліна.

"Мушу сказати, що це дуже мала ціна за те, щоб ядерна зброя не опинилась в руках держави, яка є головним спонсором тероризму у світі", — заявив він про Іран.

Відновлення дипломатичних зусиль?

У вівторок начальник штабу армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір перебував у Тегерані, де телекамери зафіксували його зустріч із Мохсеном Резаї, високопосадовцем Ірану, відповідальним за питання безпеки. Це відбувається на тлі повідомлень про нові спроби Катару та Пакистану переконати Сполучені Штати й Іран відновити переговори.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції Катару та Пакистану, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив посередництво Катару, поїздку Муніра до Тегерана, і роз'яснив позицію Вашингтона.

"Я вважаю, що він [президент Дональд Трамп] дуже чітко дав зрозуміти: в основі всього цього лежить дещо дуже зрозуміле — Сполучені Штати не підтримають жодної угоди, яка відкриватиме Ірану шлях до отримання ядерної зброї, — сказав він журналістам в Індії. — Поки президентом є Трамп, Іран ніколи не матиме ядерної зброї".

У середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна готова до дипломатичного діалогу, та застеріг від подальшої ескалації.

"Іран готовий дати дипломатії ще один шанс, якщо ми побачимо переконливі докази щирого прагнення США досягти справедливого й гідного рішення, яке назавжди покладе край цьому конфлікту", — написав він у своїй авторській статті для Financial Times.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, чия країна разом зі США проводить військові операції проти Тегерана 28 лютого, заявив у середу, що доручив війську та розвідувальним службам працювати над поваленням іранського режиму.

Нетаньягу стверджує, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї прагне отримати ядерну зброю.

"Є лише один спосіб раз і назавжди усунути цю загрозу: повалити режим в Ірані, — написав Нетаньягу в дописі на платформі X. — І саме таке розпорядження я дав Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), Моссаду та службам безпеки".

Минулого місяця президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив в ООН, що Тегеран не прагне отримати ядерну зброю, а його ядерна програма має "мирний" характер.