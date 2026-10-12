Нові санкції ЄС торкнуться майже 1600 людей і компаній, пов’язаних з оборонним сектором РФ

Європейський Союз запровадив санкції проти майже 1600 громадян Росії та російських компаній, пов’язаних з оборонною промисловістю РФ. Зокрема, під обмеження потрапили особи та підприємства, яких підозрюють у виготовленні компонентів для дронів і ракет.

Це найбільше одноразове розширення санкційних списків від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну майже п’ять років тому.

В рішенні, яке ЄС ухвалив в понеділок, 12 жовтня, санкції також запровадили проти 77 осіб, яких звинувачують в причетності до фіктивних виборів на окупованих територіях України.

Оголошуючи про санкції, Верховна представниця ЄС, віцепрезидентка із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що понад половина нових обмежень спрямована проти виробничого ланцюга балістичних ракет, які Росія використовує для щоденних убивств українських цивільних.

"Зараз не час послаблювати тиск на Москву, його потрібно посилювати", — сказала Каллас.

У ЄС зазначили, що ці компанії включені до переліку, сформованого самим російським урядом. У ньому підприємства визначені як такі, що "належать до російського військово-промислового комплексу, а отже, мають право отримувати державні субсидії".

Євросоюз вважає керівників цих компаній особами, що "підтримують російський військово-промисловий комплекс". За словами представників ЄС, санкції спрямовані проти постачальників середньої ланки, які становлять "ядро" російської військової промисловості.

Компоненти, які вони постачають, включають електроніку, обладнання зв’язку, радіолокаційні та навігаційні системи, супутникові й ракетні системи, а також вибухові речовини та боєприпаси.

Після цього рішення загальна кількість російських посадовців та організацій, проти яких ЄС запровадив санкції, перевищила 4500 фізичних та юридичних осіб. Серед них — президент Росії Володимир Путін, олігархи, яких підозрюють у його підтримці, десятки депутатів, банки, а також судна тіньового флоту, які незаконно перевозять російську нафту.



