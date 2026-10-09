США заборонили Microsoft та Adobe брати участь у програмі, що дозволяє працівникам отримувати грін-карти

Білий дім оголосив про відсторонення восьми технологічних компаній, зокрема Microsoft та Adobe, від участі у візовій програмі, що дозволяє працівникам отримати вид на постійне проживання у США.

Оголошуючи про це рішення 8 жовтня, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав компанію Microsoft, яка, згідно з федеральними даними, торік посіла п'яте місце за кількістю найнятих працівників із візами категорії H-1B.

"Наше послання до Microsoft таке: ви - чудова американська компанія, але ви повинні наймати чудових американських працівників, - заявив Венс на пресконференції. - Не можна звільняти американських працівників, а потім замінювати їх іноземцями, які фактично перебувають у кабальній залежності".

У Microsoft повідомили, що 80% із приблизно 6000 заявок на візи H-1B, поданих компанією минулого року, стосувалися не найму нових співробітників, а продовження або зміни статусу вже наявних працівників Microsoft.

До списку компаній, щодо яких застосовано обмеження, також увійшли Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies та Capgemini.

Венс зазначив, що ці обмеження діятимуть "стільки, скільки буде потрібно".

"У нас є низка інструментів, щоб призупинити участь у програмі на невизначений термін, але насправді ми хочемо, щоб ці компанії змінили свою поведінку, виправилися й стали кращими. Саме в цьому полягає мета", - сказав Венс.

Віцепрезидент США також повідомив, що стосовно дев’яти університетів проводиться розслідування у зв’язку з програмою віз J-1 для учасників програм обміну.

Серед цих навчальних закладів: Гарвардський, Єльський, Браунський та Стенфордський університети, Університет Піттсбурга, Каліфорнійський університет у Девісі, Каліфорнійський технологічний інститут, Університет штату Аризона та Массачусетський технологічний інститут.