Нобелівську премію миру дали екссудді МКС. США ввели санкції проти цього суду

Колишня Верховна комісарка ООН з прав людини Наві Піллей була удостоєна Нобелівської премії миру за свою діяльність із "просування миру та міжнародного права".

Юридична кар'єра Піллей включала боротьбу з апартеїдом у Південній Африці, роботу у Високому суді ПАР, а також діяльність суддею в Міжнародному кримінальному суді (МКС) та Міжнародному кримінальному трибуналі щодо Руанди.

Санкції США проти МКС

9 жовтня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про нові санкції проти МКС, заявивши, що США не дозволять суду переслідувати американців.

Суд назвав крок США "нападом на верховенство права та самі основи міжнародного правопорядку".

Раніше президент США Дональд Трамп критикував МКС, називав організацію "установою-вигнанцем" і закликав усі держави-члени вийти з неї. США також запровадили санкції проти співробітників МКС, зокрема суддів і прокурорів.

Трамп не коментував ситуацію безпосередньо після оголошення Нобелівського комітету, однак поширив на своїй платформі Truth Social допис іншого користувача, в якому критикувалося рішення присудити Нобелівську премію миру Піллей.

"Піллей - відверта ненависниця Америки та Ізраїлю. Перебуваючи на своїй посаді, вона вихваляла терористів і заохочувала ХАМАС", - йшлося в дописі.

Піллей очолювала Комісію з розслідування ситуації на окупованих палестинських територіях та в Ізраїлі. Минулого року комісія оприлюднила звіт, у якому дійшла висновку, що Ізраїль несе відповідальність за геноцид у Газі.

Ізраїль відкинув ці висновки, а також виступав проти діяльності Міжнародного кримінального суду.

Після оголошення Нобелівського комітету Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало це рішення і звинуватило Піллей в "невпинній, політично вмотивованій демонізації Ізраїлю".

ООН засудила рішення Трампа щодо санкцій. Речник ООН Стефан Дюжаррік назвав рішення США "серйозним ударом нашому колективному прагненню до міжнародного кримінального правосуддя".

Єврокомісія до впровадження санкцій заявила про готовність "надати можливість суду проводити роботу як із розслідування, так і з переслідування воєнних злочинів та злочинів проти людства і захищати інтереси діячів ЄС в рамках єдиного ринку".

Заява Нобелівського комітету

"Наві Піллей притягувала держави та національних лідерів до відповідальності й дарувала надію жертвам насильства та конфліктів. На всіх посадах, які вона обіймала, вона наголошувала на відповідальності окремих осіб і держав за дотримання верховенства права", - йдеться в заяві Нобелівського комітету.

Очільник комітету Йорген Ватне Фріднес заявив у 9 жовтня, що Піллей відіграла "вирішальну роль у забезпеченні переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид".

"Присуджуючи цьогорічну Нобелівську премію миру, Норвезький нобелівський комітет прагне нагадати світові, що верховенство права - як національне, так і міжнародне - лежить в основі системи, створеної нами для забезпечення миру та вирішення конфліктів ненасильницьким шляхом. Мир потребує справедливості", - зазначив Фріднес.

Чинний Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав Піллей джерелом натхнення, зазначивши, що вона "продемонструвала, чого можна досягти завдяки сміливості, доброчесності та непохитній вірі в права людини й закон". Фонд Нельсона Мандели назвав відзначення Піллей важливою подією як для Південної Африки, так і для "ширшої боротьби за справедливість і людську гідність".

