Куделя: Росія намагається стерти культурну відмінність України ударами по книжковій інфраструктурі

Російські удари по культурній та книжковій інфраструктурі України є спробою Кремля стерти українську культурну відмінність, щоб представити Україну як частину Росії, вважає політолог і письменник, професор політичних наук в Бейлорському Університеті США Сергій Куделя.

Через нещодавній російський удар по Києву було зруйновано склад українського видавництва "Книголав". За даними видавництва, на складі зберігалося близько 250 тисяч книжок.

"Суть цих атак – у прагненні стерти будь-які ознаки культурної окремості, будь-які відмінності, щоб представити Україну як російську територію", – сказав Куделя в інтерв’ю Українському сервісу Голосу Америки.

Науковець нагадав, що російські атаки на українську культурну інфраструктуру почалися з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Багато перших ударів були спрямовані по українських школах і бібліотеках, а згодом ми бачили продовження атак на інші культурні пам’ятки", – каже він.

За словами Куделі, Росія також намагалася стерти українську культурну історію на окупованих територіях, зокрема, в Херсоні, щоб привласнити українську культуру.

На його думку, ці дії відповідають прагненню російського керівництва заперечити культурну окремішність України та обґрунтувати свої територіальні претензії історичними аргументами.

7 жовтня українське видавництво "Книголав" повідомило, що внаслідок російського удару по Києву загорівся книжковий склад видавництва, де зберігалося близько 250 тисяч книжок, серед яких були книжкові новинки та додруки. За попередніми даними видавництва, було знищено десятки тисяч книг. Працівники не постраждали.

Міністерство закордонних справ Канади назвало удари по книгах "атакою по освіті, мові та історії" України.

"Росія знищила мільйони книжок в Україні напередодні нового шкільного року. Коли російські удари палять українські книги, це атака на освіту, мову та історію", - написало дипломатичне відомство Канади у мережі Х 7 жовтня.

Комісія США з питань безпеки та співробітництва в Європі у своєму місячному подкасті The Transatlantic 7 жовтня випустила епізод, присвячений знищенню книг в Україні російськими обстрілами.

Ведуча - Крістіне Берзіня, старша радниця з питань політики Гельсінської комісії, відвідала постраждале від російського обстрілу видавництво "Ранок" у Харкові. У подкасті вона згадує, що російські атаки за останні кілька місяців знищили вже близько 10 мільйонів українських книг.

Британське видання The Guardian опублікувало фоторепортаж на тему спалених українських книг.

"Нещодавні атаки на книжки не слід розглядати ізольовано, а як частину кампанії загарбників із нападів на склади, бази та логістичні центри будь-якого типу, - цитує видання заступницю міністра культури України Богдану Неборак.

"Вони не можуть окупувати Київ, тому вони цілять у склади навколо Києва, щоб позбавити нас можливості вести звичне життя, а книжки є частиною цього життя", - каже українська посадовиця.



