У Білому домі прокоментували можливість нових ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп "має всі карти" щодо Ірану та перебуває в найсильнішій позиції, щоб діяти в найкращих інтересах Сполучених Штатів, повідомив у четвер представник Білого дому Голосу Америки.

Відповідь надійшла на запит Голосу Америки прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати готуються до нового раунду ударів по іранському режиму до початку листопадових проміжних виборів або безпосередньо перед ними.

"Головнокомандувачу доступні всі можливі варіанти дій у будь-який момент. Сполучені Штати перебувають у дуже сильній позиції, контролюючи Ормузьку протоку, тоді як іранська економіка зазнає краху", — заявив представник.

"Ірану було завдано нищівної шкоди, і події розвиватимуться одним із двох шляхів — легким або складним. Президент Трамп має всі карти й робитиме все, що буде найкращим для Сполучених Штатів".

Президент Трамп неодноразово заявляв журналістам, що конфлікт з Іраном незабаром завершиться "так чи інакше".

У середу він заявив, що конфлікт "дуже швидко закінчиться", і запевнив американців, що після цього ціни на нафту "різко впадуть".

У четвер ціни на нафту зросли: міжнародний еталонний сорт Brent торгувався по $104,75 за барель, а West Texas Intermediate — по $92,28. Це відповідно на 7,4% та 5,5% вище за ціни на нафту у вівторок.

Центральне командування США (CENTCOM) у четвер заявило, що рух комерційних суден через протоку збільшується.

У дописі на X CENTCOM повідомило, що провело віртуальний брифінг щодо протоки з міжнародними партнерами у сфері судноплавства, і зазначило, що учасники наголосили на "нарощуванні динаміки для забезпечення свободи судноплавства".

Адмірал Бред Купер, який брав участь у брифінгу, визнав, що серед цивільних екіпажів були жертви внаслідок атак з боку Ірану, повідомляє CENTCOM.

Цього тижня також почастішали інциденти з комерційними суднами, що проходять через Перську затоку.

Британська морська організація UKMTO повідомила в середу, що танкер зазнав удару кількома снарядами приблизно за 51 морську милю на північ від Мадінат-аш-Шамаль у Катарі. Організація повідомила про постраждалих і зазначила, що інцидент розслідується.

У понеділок і середу два нафтові танкери, які прямували до виходу з протоки, були уражені невідомим снарядом, а четвертий танкер зупинили чи перехопили іранські сили в Оманській затоці.