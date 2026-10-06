Саудівська Аравія відновлює експорт нафти, а Трамп прогнозує різке падіння ціни після завершення конфлікту з Іраном

Ціни на нафту у вівторок знизилися після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що обсяг нафти, що надходить через нафтопровід "Схід-Захід" і експортується з терміналів країни в Червоному морі, сягнув 5,8 мільйона барелів.

Принц Абдулазіз бін Салман виступив на регіональному промисловому форумі в Бахрейні.

Нафтопровід було пошкоджено під час атаки 10 вересня. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, хоча дехто звинуватив у ньому повстанців-хуситів із Ємену та іракські збройні формування, яких підтримує Іран.

Морська аналітична компанія Kpler заявила, що саудівський центр експорту нафти в Червоному морі демонструє стійкість після атаки.

За даними Kpler, підтверджені обсяги завантаження нафти в Янбу та Муаджизі становили близько 45 мільйонів барелів у період із 17 вересня до 4 жовтня.

"Відновлення зміцнює здатність Саудівської Аравії підтримувати потоки нафти, водночас зменшуючи залежність від більш вразливих морських проходів", — зазначила Kpler у дописі в X.

Нафта сорту Brent у вівторок торгувалась по $97,56 за барель, тоді як американський еталон West Texas Intermediate (WTI) коштував $87,50. У вересні ціни на обидва сорти перевищували $100 за барель — найвищий рівень за кілька місяців.

Падіння цін на нафту відбувається на тлі скоординованих зусиль, спрямованих на стримування зростання вартості енергоносіїв, після того як у п’ятницю члени "Групи семи" промислово розвинених країн оголосили план поставити 100 мільйонів барелів дизельного пального та сирої нафти протягом чотирьох місяців.

Президент США Дональд Трамп поклав більшість провини у зростанні цін на дизельне пальне на українські атаки на російські енергетичні об’єкти.

Трамп написав у дописі на Truth Social 5 жовтня: "Ціни на бензин зростають не через Ормузьку протоку — адже зараз майже щодня видобувають рекордні обсяги нафти, — а через НПЗ, які Україна підриває в Росії, а також наші НПЗ, які "демократи" закривають у "синіх" штатах, як-от Каліфорнія".

Водночас перебої та атаки на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці залишалися регулярними, попри збільшення обсягів нафти, що виходиться з Перської затоки.

У понеділок Трамп спрогнозував, що конфлікт з Іраном "закінчиться дуже швидко, і ціни різко впадуть".

Він заявив, що вищі ціни на нафту є "невеликою ціною за те, щоб убезпечити світ", з огляду на загрозу, яку становить отримання Іраном ядерної зброї.

"Зараз ми вивозимо через протоку більше нафти ніж до війни", — сказав Трамп під час передвиборчого заходу в штаті Небраска.

Він згадав атаки Ірану на танкери. Останній такий інцидент стався в понеділок, коли нафтовий танкер, що виходив із протоки, зазнав удару невідомим снарядом, повідомила британська морська організація UKMTO. За повідомленнями, екіпаж перебуває в безпеці, а влада розслідує інцидент.

UKMTO також зафіксувала окремий інцидент у понеділок, коли іранські сили встановили зв’язок із танкером, що прямував у протоку, приблизно за 11 морських миль на північ від Хасабу, Оман. За її даними, іранські сили наказали танкеру "розвернутися, інакше судно буде атаковане". Повідомляється, що судно виконало вимогу іранських сил.

Тим часом американські військові заявили в понеділок, що перенаправили 130 комерційних суден у рамках запровадження морської блокади іранських портів .

"Збройні сили США зосереджені на виконанні цієї місії", — заявив у своїй заяві командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер.

"Ми швидко діятимемо проти будь-яких суден, які намагатимуться прорвати блокаду. Наші сили мають високу підготовку, діють професійно й володіють смертельною силою", — сказав Купер.

Командувач CENTCOM закликав усіх моряків слухати та виконувати офіційні повідомлення з безпеки, а також звертатися до сил ВМС США під час проходження через протоку та Оманську затоку.