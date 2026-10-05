США "відстежують ситуацію" після смерті дослідниці чуми в Сибіру

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у понеділок, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в російському дослідницькому центрі з вивчення чуми після смерті співробітниці лабораторії.

Російська влада помістила на карантин десятки людей в Іркутській області, а керівник федерального органу країни з нагляду у сфері охорони здоров’я вилетів до регіону, щоб зустрітися з посадовцями та обговорити ситуацію.

"Я не думаю, що це привід для тривоги, але це привід зосередити увагу на ситуації та просто продовжувати її відстежувати. Саме це ми й робимо", — сказав Рубіо журналістам.

Представник Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США повідомив Голосу Америки, що Центри з контролю та профілактики захворювань "уважно стежать за ситуацією спільно з Державним департаментом та іншими нашими міжвідомчими партнерами. Безпека та захищеність громадян США є нашим найвищим пріоритетом".

Жінка, яка померла, працювала в Іркутському протичумному науково-дослідному інституті Сибіру та Далекого Сходу.

Губернатор Іркутської області Росії Ігор Кобзєв заявив у понеділок у Telegram, що причиною смерті стала пневмонія невідомого походження, а слідчі не виявили жодного мікроорганізму, пов’язаного з її роботою.

Кобзєв також заявив, що серед інших співробітників науково-дослідного інституту нових випадків захворювання не зафіксовано.