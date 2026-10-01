Глава Пентагону оголосив про створення командування автономної війни, враховуючи досвід України

Міністр війни США оголосив про плани створити у Пентагоні нове командування автономних бойових систем, здатних вести автономні бойові дії. Про це Піт Геґсет сказав у своїй великій промові "Стан сил" (State of the force) 30 вересня.

Автономною війною у США називають війну, де використовують системи озброєння на базі штучного інтелекту, які здатні самостійно обирати цілі та вражати їх без втручання людини або з мінімальним контролем з боку людини.

Крім створення нових військ, очільник Пентагону оголосив також низку інших ініціатив, зокрема, дослідження майбутнього ведення війни, будівництво нових військових баз та створення у Пентагоні Управління у справах релігії.

Нові ініціативи, за словами Геґсета, "трансформують" майбутнє американських збройних сил у час, коли "темпи воєн випереджають темпи процесів, необхідних для їхнього забезпечення".

"Сьогодні за моїм розпорядженням ми оголошуємо про створення автономного командування ведення війни, або AutoWarCom - нового чотиризіркового бойового командування з повноваженнями, подібними до повноважень видів збройних сил, створеного для масштабування автономних і роботизованих можливостей у всіх видах збройних сил. Це буде найшвидша зміна військової системи у мирний час у сучасній історії", - сказав він у середу під час виступу на базі Корпусу морської піхоти США Квантіко у штаті Вірджинія.

"Війна з використанням дронів, посилена наведенням цілей за допомогою SI (штучного інтелекту, який уряд США називає "суперінтелектом"), є найбільшою революцією на полі бою за останні покоління", - заявив Геґсет.

Використання дешевих дронів останніми роками суттєво вплинуло на характер сучасної війни.

1 липня цього року Міністерство війни США оголосило про створення нового управління для координації своїх програм, пов'язаних із дронами, включно з розробкою та закупівлею автономних можливостей, необхідних для збереження переваги американських збройних сил над противниками.

Центральне командування США (CENTCOM) минулого місяця також оголосило про створення першої в історії багатонаціональної та багатодоменної оперативної групи з використання дронів разом із партнерами з Близького Сходу.

Підрозділ під назвою Task Force Falcon Strike використовуватиме ударні дрони одноразового застосування в повітрі, на морі та під водою. Це вперше американські військові спільно з партнерами використовуватимуть безпілотні системи.

30 вересня командування CENTCOM повідомило про приєднання Бахрейну до Task Force Falcon Strike.

Геґсет згадав використання Україною дронів у війні з Росією та наголосив на необхідності адаптуватися до сучасного характеру ведення бойових дій.

"Урок України полягає не в тому, що якийсь один тип дронів виграє війни, а в необхідності створити систему, спеціально розроблену таким чином, щоб максимально підвищити здатність до адаптації", - заявив міністр війни Геґсет.

За його словами, Міністерство війни прагне до "масового виробництва дронів та інших автономних систем, які змінять співвідношення вартості та забезпечать для противника безперервний тиск на полі бою".

"Завдяки автономному командуванню ведення війни - AutoWarCom - ми інституціоналізуємо та посилимо еру SI (ШІ - ред.), робототехніки - усе задля перемоги", - заявив Геґсет.

Він також оголосив про п'ять інших ініціатив, зокрема, програму з вивчення майбутнього ведення війни, що називатиметься "Project Meridian"; будівництво нових військових об'єктів; програму розширення закладів вищої освіти для військової підготовки; ініціативу із забезпечення військових об'єктів власною електроенергією, незалежною від загальної електромережі; а також створення Управління у справах релігії.

Демократи в Конгресі звинувачують міністра війни Геґсета у проведенні "чисток" в його міністерстві після звільнення кількох військових офіцерів, які виступали проти його політики.

Зокрема, конгресмен Адам Сміт, провідний представник Демократичної партії в Комітеті Палати представників з питань збройних сил 30 вересня в ефірі каналу CNN заявив: "Пентагон опинився в дещо скрутному становищі, оскільки Гегсет добирає людей, керуючись критерієм лояльності. Ми втратили справді дуже-дуже талановитих генералів через це його прагнення до лояльності".

У своїй промові міністр Геґсет відстоював свої кадрові рішення. Щодо звільнень генералів та адміралів він заявив, що "кадри - це політика".

"Ті, хто рахує цифри, кажуть, що ми звільнили 10% генералів та адміралів у всіх збройних силах, і ця цифра, схоже, правильна", - сказав міністр війни.

"І я знаю про це, тому що саме я дав відповідне розпорядження... Ми також додатково скоротили загальну кількість посад для генералів ще на 10%. Тож так, загальне скорочення становить 20%. Медіа називають це чисткою, а я називаю це відповідальністю та давно назрілими змінами", - додав він.







