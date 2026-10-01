Мерц закликав бути в єдності та зберігати США "на нашому боці" у підтримці України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до єдності у підтримці України в час протистояння російській агресії - у НАТО, в Європі та в Німеччині. За словами очільника уряду, європейська безпека залежить від здатності зупинити росіян в Україні.

"Безпека Європи ... поставлена на карту в Україні, – сказав Мерц 1 жовтня під час церемонії вручення Німецької Вестфальської премії миру НАТО. - Якщо нам не вдасться зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно буде спрямована проти нас, проти НАТО".

"Єдність і сила (країн Заходу - ред.) залишаються передумовами успішних переговорів із Москвою. Це може лише мотивувати нас зберігати Сполучені Штати Америки на нашому боці у політиці щодо України", – сказав Мерц.

Канцлер Німеччини зазначив, що присудження премії миру військовому альянсу може здатися несподіваним, однак, за його словами, НАТО протягом десятиліть запобігало військовому конфлікту з Росією і тому "служить справі миру".

"Ми хочемо стабільних, прогнозованих відносин з Росією у відповідний час", - зауважив Мерц.

Він відкинув твердження, що допомога Україні завдає шкоди добробуту Німеччини: "Наша підтримка України не є самоціллю. Ми надаємо її насамперед для захисту свободи та безпеки людей у нашій країні".

Глава німецького уряду також попередив про наслідки у випадку, якщо війна в Україні залишиться миром, "продиктованим" Росією. За його словами, це може спричинити масову міграцію до Заходу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на цій церемонії заявив, що Росія намагається розколоти членів альянсу та зупинити їхню підтримку України.

"Хоча ми не бачимо ознак неминучого військового нападу на НАТО, ми повинні бути готові до того, що Росія продовжуватиме кампанію ворожих дій проти союзників, - сказав Рютте. - Ми всі повинні зберігати пильність і бути напоготові - це стосується урядів, наших суспільств і промисловості. Важливо, щоб уряди країн-союзників та оборонні підприємства тісно співпрацювали, щоб забезпечити стійкість нашого оборонно-промислового комплексу перед будь-якою можливою загрозою".

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен додав, що перед Європою зараз - "нова безпекова реальність", він також наголосив на необхідності Європи бути готовою до протистояння загрозам.

"Це означає, що Європа стикається з новою безпековою реальністю. І в умовах цього дедалі більшого тиску Європа має продемонструвати, на що вона здатна, - показати, що ми готові зробити все необхідне для захисту нашої безпеки. І останніми роками ми вже досягли значного прогресу", - сказав голова уряду Нідерландів.

Мерц, Рютте та Єттен відвідали також 1-й Німецько-нідерландський корпус - це штаб НАТО, що планує та керує сухопутними операціями; особовий склад цього підрозділу формують Німеччина та Нідерланди.