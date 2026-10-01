Канадієць з українським корінням Кутрик полетів на МКС і взяв у космос українську родинну реліквію

SpaceX успішно запустила корабель Dragon із чотирма астронавтами на борту на Міжнародну космічну станцію. У складі команди - канадійський астронавт, що має українське коріння, Джошуа Кутрик.

Українське коріння Кутрика

Із собою на МКС Джошуа Кутрик взяв старовинний годинник, який його прадід привіз із собою з України до Канади на початку минулого століття. Астронавт розповів, що це сімейна реліквія, яка зберігається в родині й нагадує йому про шлях, який пройшли його сім'я та світ.

" Для мене справді чудово дивитися на нього й розмірковувати про те, як багато змінилося за ці 100 років - трохи більше ніж 100 років, - сказав Кутрик під час пресконференції перед запуском у серпні. - Якщо такі зміни відбулися за останнє століття, то скільки ще може змінитися, якщо ми все робитимемо правильно в наступному?"

Скільки ще всього може змінитися, якщо ми все робитимемо правильно в наступному столітті.

Перед тим як стати астронавтом, Кутрик служив пілотом винищувача CF-18, виконуючи місії на підтримку зобов'язань Канади перед НАТО, ООН та Північноамериканським командуванням аерокосмічної оборони.

Американці, канадієць і росіянин

Для SpaceX це вже 13-та ротація астронавтів на МКС. У складі цієї команди, яка вирушила на станцію, також астронавти NASA Джессіка Воткінс і Люк Ділейні, які забезпечують виконання місії як командири і пілоти космічного корабля. Кутрик і космонавт "Роскосмосу" Сергій Тетерятников вирушили на МКС в ролі спеціалістів місії.

Під час пресконференції у серпні Кутрика з огляду на його українське коріння запитали про його ставлення до роботи під час місії із російським космонавтом.

Астронавт відповів, що "проблем немає".

"На мій досвід, попри великі світові кризи, на людському рівні дуже рідко виникають якісь складнощі. З погляду взаємодії астронавта з астронавтом, інженера з інженером, техніка з техніком жодних проблем немає, особливо в космічному співтоваристві. Це талановиті люди, і всі працюють заради спільної мети", - сказав Джошуа Кутрик.

Завдання екіпажу

Під час місії екіпаж проводитиме експерименти із стовбуровими клітинами, що має на меті допомогти у дослідженнях серцевих хвороб і хвороби Паркінсона.

Астронавти також досліджуватимуть виробництво сільськогосподарських культур, що важливо для триваліших космічних польотів у майбутньому, вивчатимуть порушення кровотоку у космосі та випробують нове діагностичне медичне обладнання для моніторингу здоров'я екіпажу, розповіли у НАСА.

Також нова команда замінить на МКС чотирьох астронавтів з попередньої команди Crew-12, які перебувають на орбіті Землі із лютого.