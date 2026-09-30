США завершили військову місію в Іраку, зосередяться на Сирії

Сполучені Штати та уряд Іраку оголосили про завершення американської військової місії в Іраку.

30 вересня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про "організований вихід" американських військових та обладнання з авіабази Ербіл на півночі Іраку. За даними командування, на базі Ербіл перебували більшість із 1500 військових США та країн-партнерів, які підтримували операції проти "Ісламської держави".

Міжнародна коаліція на чолі зі США була створена 12 років тому після того, як бойовики угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) захопили значні території в Іраку та Сирії й проголосили халіфат.

Метою місії, до якої увійшли десятки країн та організацій, було підтримувати іракські сили безпеки у боротьбі з ІДІЛом в Іраку та Сирії.

У березні 2019 року коаліція оголосила, що угруповання отримало територіальну поразку, після того, як його витіснили з усіх територій, які контролював ІДІЛ.

У вересні 2024 року США, інші члени коаліції та уряд Іраку домовилися про поетапний вихід військових з країни. Він передбачав передачу Іраку відповідальності за безпеку та вихід сил коаліції до вересня 2026 року.

"Завдяки вашій стійкості, самопожертві та професіоналізму ІДІЛ більше не становить системної загрози національній безпеці Іраку. Іракські сили безпеки тепер мають спроможність та оперативну незалежність, щоб самостійно реагувати на загрози своїй батьківщині", - мовиться у заяві командувача Центрального командування Збройних сил США адмірала Бреда Купера.

Іракський уряд назвав передачу відповідальності за безпеку важливою віхою для суверенітету країни.

"Завершення місії міжнародної коаліції не означає завершення нашої боротьби з тероризмом, натомість це перехід до етапу, на якому Ірак бере на себе повну відповідальність за власну безпеку та стабільність", - заявив прем'єр-міністр Іраку Алі Фаліх аль-Заїді.

Ірак заявив про готовність продовжувати співпрацю у сфері безпеки з країнами та організаціями, які брали участь у коаліції. Країна досі стикається з проблемою озброєних угруповань, пов'язаних з Іраном.

За даними CENTCOM, співпраця між США та Іраком переходить до нового формату - "двосторонніх оборонних відносин".

За даними Центрального командування, американська військова місія тепер базуватиметься у сусідній Йорданії та зосередиться на Сирії. У листопаді минулого року президент Трамп приймав у Білому домі президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.

Інші країни коаліції також завершили вихід із Іраку. Італія повідомила, що її останні військовослужбовці залишили країну 29 вересня, а Німеччина завершила виведення сил у серпні цього року.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим та Багдад надалі продовжуватимуть співпрацю у сфері тренування військивх, обміну досвідом та розвитку спроможностей іракських сил.



