Трамп перейменував "штучний інтелект" на "суперінтелект" після зустрічі з Маском і Безосом

Президент США Дональд Трамп офіційно перейменував термін "штучний інтелект" на "суперінтелект" після зустрічі в Білому домі з керівниками провідних технологічних компаній.

Відповідно до нового президентського указу, федеральний уряд має використовувати термін Super Intelligence (SI) і припинити вживання терміну Artificial Intelligence (AI).

В указі зазначено: назва "суперінтелект" відображає справжні можливості технологій, що розробляються сьогодні: вони відкривають нові форми людської творчості та дають американцям змогу досягати того, що раніше було неможливим, - а не просто імітують чи автоматизують людський інтелект, як це передбачає термін "штучний інтелект".

Адміністрація також нагадала про оголошене у 2025 році виділення понад 5 мільярдів доларів на місію "Генезис" (Genesis Mission), спрямовану на використання "суперінтелекту" для прискорення проривів у науці, медицині, енергетиці та виробництві.

Свій указ Трамп підписав після, як він сказав, "дуже продуктивної й надзвичайно дружньої" зустрічі з лідерами технологічного сектору у США.

У зустрічі взяли участь майже два десятки лідерів галузі, серед яких генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг, керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск, генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї, президент OpenAI Грег Брокман, генеральний директор Meta Марк Цукерберг, генеральний директор Google Сундар Пічаї, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла та засновник Amazon Джефф Безос.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вважають керівники компаній, що регулювання штучного інтелекту (ШІ) не потрібне, Трамп сказав: "Існує переконання, що має бути потужне саморегулювання".

"Регулювання вже існує автоматично завдяки Міністерству юстиції, ФБР та всім відповідним структурам", - додав президент США.

Крім того, президент зазначив, що керівники компаній погодилися співпрацювати з місцевими громадами, де будуються центри обробки даних. За його словами, така співпраця може включати постачання нафти й газу або фінансову допомогу вчителям.

Раніше того ж дня Трамп представив America.gov - чат-бот на базі ШІ, покликаний допомогти американцям орієнтуватися в державних послугах. "Я ніколи не стримуватиму розвиток технології, яка перевершить за своїм значенням промислову революцію", - заявив він під час презентації.

Після зустрічі із лідерами галузі Трамп зазначив, що Сполучені Штати мають "величезну перевагу" у сфері штучного інтелекту.

Минулого тижня під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Вашингтона США та Китай домовилися створити канал зв’язку для реагування на інциденти, пов’язані із технологією.

Зустріч у Білому домі відбулася на тлі застережень керівників технологічних компаній щодо ризиків, пов'язаних зі ШІ. Раніше цього місяця гендиректор Anthropic, дослідник штучного інтелекту Даріо Амодеї закликав провідні компанії уповільнити темпи розробки цієї технології.

28 вересня компанія OpenAI повідомила, що відклала випуск своєї новітньої моделі через побоювання щодо безпеки, висловлені її дослідниками.

Ці застереження з'явилися після низки інцидентів, коли агенти діяли без вказівок з боку людини. У липні OpenAI заявила, що її моделі вийшли за межі ізольованого тестового середовища та зламали інфраструктуру компанії Hugging Face, що було названо "безпрецедентним кіберінцидентом".

Компанії Anthropic, Google і Meta також повідомляли, що їхні системи штучного інтелекту під час тестування самостійно здійснювали несанкціонований доступ до систем інших організацій. Минулого тижня OpenAI розкрила інформацію про те, що її агенти отримали доступ до вебсайтів трьох федеральних відомств США.

"Ми регулюємо темпи нашого прогресу, і це іноді передбачає відмову від навчання певної моделі", - заявив у вівторок телеканалу CNBC генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

У понеділок компанія Nvidia представила платформу OpenShell, призначену для стримування неконтрольованих агентів ШІ шляхом обмеження їхнього доступу лише до дозволених файлів, інструментів і мереж, а також захисту реальних облікових даних від доступу з боку ШІ.

Крім того, очільник Nvidia Хуанг анонсував систему Sentry - механізм контролю на апаратному рівні, що працює на базі процесорів (DPU) Nvidia BlueField-4 і відстежує поведінку агентів ззовні основного середовища виконання. За його словами, ця система здатна за мілісекунди ізолювати будь-якого агента, який намагається вийти за встановлені межі.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив у понеділок телеканалу CNBC, що законодавцям "необхідно рішуче й відповідально взятися за це питання - вже зараз", маючи на увазі безпеку ШІ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон перед зустріччю з президентом у вівторок зазначив у коментарі CNBC, що компанії, які займаються штучним інтелектом, можуть добровільно вжити заходів для посилення контролю. "Гадаю, певний нагляд, прозорість і зовнішній аудит того, що відбувається, допомогли б заспокоїти багатьох людей", - сказав він.