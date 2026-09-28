SpaceX вивів на орбіту Starship, однак політ завершився достроково

SpaceX уперше успішно вивела на орбіту найбільший в історії космічний корабель Starship і успішно доставила найдосконаліші на сьогодні супутники Starlink. Однак політ закінчився раніше від запланованого з міркувань безпеки. Запуск став частиною підготовки до місії НАСА "Артеміда" із висадки людей на Місяці.

Корабель стартував з Техаса й через три години приводнився у Тихому океані неподалік Гаваїв. У SpaceX планували 10-годинний політ, аби Starship шість разів облетів довкола Землі.

Проблеми у польоті почались незадовго після старту, коли один із двигунів відключився занадто рано. Але з огляду на те, що цей двигун не був потрібний у подальшому, а решта компонентів працювали справно, командування управління польотами вирішило продовжити політ.

Тоді космічний корабель вивів на орбіту 26 додаткових супутників Starlink до 11 тисяч уже наявних. Після цього компанія вирішила закінчити політ раніше, не надавши подробиць рішення.

Це вже чотирнадцятий запуск 124-метрового Starship за останні три роки, однак вперше корабель сягнув орбіти Землі.

Свою місію "Артеміда III" НАСА планує запустити вже наступного року. За планом космічної агенції, капсулу з астронавтами мають посадити на Місяць і потім злетіти з нього або Starship компанії SpaceX Ілона Маска, або Blue Moon компанії Blue Origin Джеффа Безоса.

Ці дві компанії також змагаються за контракт на виконання наступної місії "Артеміда IV", запланованої не раніше ніж на 2028 рік.

Спочатку Starship розроблявся для польотів на Марс. Однак зараз Ілон Маск зосередився на місії польоту на Місяць й використанні Starship для виведення на орбіту великої кількості супутників, поступово відмовляючись від менш потужної ракети - Falcon 9.

У Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді добігає кінця будівництво другого стартового майданчика для Starship, а третій заплановано спорудити в Луїзіані.