Трамп заявив, що Зеленський погодився дещо стримати удари по НПЗ в Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив президента України Зеленського "стриматися" із обстрілами нафтопереробних заводів в Росії. І Зеленський, за словами Трампа, не відмовився.

"Я розмовляв із президентом Зеленським. Я сказав: "Вам варто трохи стриматися щодо нафтопереробних заводів (Росії - ред.)". Він відповів: "Що ж, ми, ймовірно, так і зробимо", - розповів Дональд Трамп у коментарі каналу Fox, яке опублікували в неділю, 27 вересня.

Трамп сказав про це, коментуючи тему браку дизельного пального у деяких штатах на півдні країни, зокрема в Луізіані. Президент США додав, що його адміністрація "дуже серйозно" розглядає варіант заборони експорту дизельного пального зі США.

"Проблема в тому, що НПЗ в Росії вибухають, це не проблема Близького Сходу, це російська проблема, - сказав президент США. - Велика проблема полягає в тому, що російські нафтопереробні заводи не можуть працювати так, як раніше; утім, ми працюємо над врегулюванням цієї ситуації".

Президент Трамп також висловив переконання, що війну в Україну вдасться швидко завершити, і це, як він сподівається, знизить ціни на пальне у США.

"Гадаю, ми дуже скоро виграємо цю війну, і щойно ми переможемо, усе зміниться. Ціни на нафту суттєво знизяться - до рівня, що був до війни", - зазначив Дональд Трамп.

Голос Америки раніше писав, як зростання цін на дизель у США впливає на політичну ситуацію в країні.



