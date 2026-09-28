Росія хоче посіяти страх і розколоти об'єднану підтримку України - командувач НАТО у Європі

Через акти саботажу Росія намагається залякати союзників НАТО та підірвати їхню єдність у підтримці України, заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі 28 вересня.

"Це чіткі приклади спроб посіяти страх і розкол", - сказав високопосадовець НАТО. - "Логіка тут така: якщо створити враження, що ситуація у сфері безпеки є критичною, то населення вимагатиме від своїх держав припинити допомогу Україні заради власної безпеки".

Гринкевич навів останні приклади гібридних атак РФ, зокрема виявлення в аеропорту німецького Лейпцига дрони з вибухівкою військового класу, націлені на великий вантажний літак; а в бік данського гелікоптера російський фрегат випустив сигнальні ракети.

"Ці спроби не спрацьовують, про що свідчить реакція Данії: після інциденту із сигнальними ракетами країна в прискореному порядку затвердила масштабний пакет військової допомоги Україні вартістю 1,8 мільярда крон, - заявив командувач НАТО. - На щастя, ніхто з нас не стикається з цими викликами наодинці, разом ми здатні протистояти цим загрозам і успішно це робимо".

Він зазначив, що якщо країна НАТО зазнає гібридної атаки, то владі цієї країни не можна зупиняти допомогу Україні. Натомість "зміцнення волі до підтримки України продемонструє росіянам, що їхня стратегія не спрацьовує, і, можливо, змусить їх відмовитися від неї".

У межах цієї політики, за його словами, держави-члени альянсу повинні публічно вказувати на винуватців таких атак, вони впевнені у тому, хто за ними стоїть, аби стримати ці гібридні атаки "держав-спонсорів".

Гринкевич також наголосив на важливості трансформувати Альянс, щоб відповідати широкому спектру викликів у сучасних умовах глобальної безпеки.

"НАТО нещодавно здійснило наймасштабнішу за ціле покоління трансформацію, впровадивши стратегію стримування та оборони євроатлантичного простору (відому як DDA). Ми підвищили нашу боєготовність і розробили комплекс планів, покликаних забезпечити стримування та - за потреби - оборону кожного клаптика території Альянсу", - сказав він і додав, що в сучасній реальності кіберпростір та інформаційний простір є такими ж критично важливими й аренами протистояння, як повітря, суходіл і море.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Польща отримала розвідувальну інформацію про те, що Росія готує цього року "щось велике", аби створити привід для мобілізації в Росії. Серед можливих сценарів розглядають провокації в Естонії, повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.