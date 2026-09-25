Візит Сі у Вашингтон добіг кінця. Україна була серед тем його розмов із Трампом, каже МЗС Китаю

Президент США Дональд Трамп назвав свою зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Вашингтоні "дуже продуктивною". У публічних промовах та коментарях медіа російську війну в Україні чи співпрацю Китаю із Кремлем лідери не згадували. В офіційному повідомленні МЗС Китаю йдеться, що "президенти також обмінялися думками щодо ... кризи в Україні", але Білий дім поки не підтвердив перелік питань, що обговорювались.

Як Трамп оцінив візит: Трамп заявив, що "Америка дуже задоволена цим візитом" і відзначив прогрес у питаннях торгівельної співпраці між країнами.

"Ця зустріч пройшла в дусі дружби, сили та успіху як для Китаю, так і для США. Ми знову зустрінемося в листопаді в Китаї, а потім - на саміті G20 у грудні в Маямі, Флорида. Багато чого вже досягнуто, і ще більше буде зроблено в майбутньому. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!" - написав Трамп у Truth Social.

При цьому у розмовах із Сі без камер Трамп наголосив, що пряма чи непряма підтримка Китаєм Ірану є "абсолютно неприйнятною" . Про це сказав Девід Пердю, посол США в Пекіні, в інтерв’ю CNBC. Уже в ефірі Fox Пердью окремо запитали, чи означає це, що Китай припинить допомагати Ірану. Він відповів, що американська сторона вже побачила "певні зрушення" і що китайці "запевнили нас, що не роблять цього".

Як Сі оцінив візит: Сі заявив, що між США та Китаєм відносини переросли в конструктивні, такі, що ґрунтуються на "стратегічній стабільності на засадах поваги, справедливості та взаємності".

"Йдеться про конструктивні відносини стратегічної стабільності, що базуються на принципах поваги, справедливості та взаємності. Отже, можна зробити висновок, що перспективи цих відносин стають дедалі світлішими", - сказав Сі під час чаєпиття із першим подружжям США.

При цьому в четвер китайське державне інформагентство "Сіньхуа" повідомило, що Сі закликав США та Іран повернутися до переговорів задля припинення війни.

Ключові теми: Очікувалось, що лідери США і Китаю досягнуть певних домовленостей у питанні торгівлі. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сі і Трамп продовжили на два місяці паузу у запровадженні обопільних мит, термін якої спливав у листопаді. Тож питання мит, постачання рідкісноземельних металів та технологічних обмежень, відкладено на наступний раунд переговорів.

Як і очікувалося, Сі порушив із Трампом питання Тайваню, закликавши США виступати проти незалежності Тайваню. Білий дім не повідомляв свою позицію в цьому питанні. Вашингтон є найважливішим міжнародним партнером Тайваню і за законом США зобов’язаний надавати йому засоби для самооборони. Раніше Трамп поставив під сумнів це зобов’язання і назвав запланований пакет озброєнь для Тайваню у 14 млрд "предметом торгу".

Російська війна в Україні та співпраця Китаю із РФ не згадувалась ані самими лідерами США чи КНР, ані представниками урядів країн. Лише в офіційному повідомленні МЗС Китаю передостаннім реченням зазначено: " Два президенти також обмінялися думками щодо важливих міжнародних і регіональних питань, зокрема ситуації на Близькому Сході, кризи в Україні та ситуації на Корейському півострові ".

Коментарі сенаторів США: Рівень почестей і церемоніальність заходів під час державного візиту Сі обурила деяких американських законодавців, які говорили про небезпеку дій Китаю: шпигунстві, співпраці із режимами в Росії та Ірані. Інші сенатори схвалюють зусилля адміністрації Трампа налагодити діалог із другою економікою світу.

Стів Дейнс, сенатор-республіканець, у мережі X 24 вересня: "США та Китай - дві найбільші економіки світу, і для американських фермерів та тваринників критично важливо мати доступ до китайського ринку". В іншому дописі він зазначив, що його "надихає такий рівень взаємодії між президентом Трампом і Сі Цзіньпіном".

Ліза Мурковскі, сенаторка-республіканка від Аляски в ефірі телеканалу NBC News 24 вересня: "Особисто я вважаю, що урочистий прийом із червоною доріжкою був дещо надмірним".

Джинн Шагін, сенаторка-демократка, у соцмережі X 24 вересня: "Нам відомо, що іранці використовують розвідувальні дані щодо цілей, отримані від Китаю та Росії, для завдання ударів по американських об'єктах. Неприпустимо, що ми не робимо все можливе, аби протидіяти Владіміру Путіну та Китаю й зупинити їхні атаки на американських громадян".

Джон Корнін, сенатор-республіканець, у мережі Х 25 вересня: "Дані іранської митниці свідчать про те, що китайські компанії здійснили тисячі поставок компонентів, які використовуються у виробництві безпілотників і ракет".

Елізабет Воррен, сенаторка-демократка, у мережі Х 23 вересня: "Китай не повинен мати доступу до наших передових технологій".

Напередодні зустрічі Трампа та Сі, Шагін та сенатор-республіканець Джон Кертіс закликали президента Трампа ввести в дію нещодавно прийнятий закон Ліндсі Ґрема, що передбачає санкції за підтримку Росії. "Китай - це арсенал та банкомат Путіна. Закрийте і те, і інше". З такою назвою вийшла стаття сенаторів на Fox.





Що далі: І Трамп, і Сі висловили готовність зустрітись іще двічі до кінця року: в листопаді на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї та на саміті G20 у грудні в Маямі.