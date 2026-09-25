Тихановська: Важливо, щоб США не легітимізували Лукашенка

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська привітала зусилля США зі звільнення політичних в'язнів у Білорусі, зокрема за участі спеціального представника Джона Коула. Вона закликала не сприймати Олександра Лукашенка як законно обраного президента Білорусі.

"Ми розглядаємо цю комунікацію між Джоном Коулом і нелегітимним режимом Лукашенка як гуманітарний трек зі звільнення людей, - сказала Тихановська в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки. - Дуже важливо, щоб цей гуманітарний трек не перетворився на політичний, аби Лукашенка не сприймали як президента країни, бо його не підтримують білоруси. Він не переміг на виборах 2020 року, він є нелегітимним".

Тихановська очолила делегацію білоруських демократичних сил під час візиту до Генеральної Асамблеї ООН. За її словами, на Генасамблеї ООН її метою було пояснити, який зв'язок між перемогою України та майбутнім Білорусі, і показати, що білоруси не хочуть жити в диктатурі та під впливом Росії.

"Ми хочемо повернутися назад, до своїх витоків, до Європи, і просимо підтримки усього світу для реалізації цих цілей. Ми не просимо боротися замість нас, замість білорусів, просто допомогти нам бути з нами на цьому складному шляху. Тому що вільна демократична Білорусь - на користь не лише Білорусі, а й усього регіону", - додала Тихановська.

"Вільна демократична Білорусь — в інтересах не лише Білорусі, а й усього регіону", - додала вона.

Днями спецпредставник президента США Джон Коул заявив, що займатиметься не лише білоруськими, а й російськими політв'язнями, а також українськими військовополоненими, й з цього питання він співпрацює із переговірником від Білого дому Стівом Віткоффом.

Тихановська також заявила, що вдячна, що "світ більше не вірить заявам Лукашенка і розуміє, що це тактичні ходи для звільнення людей".

Вона додала: "Вони з Путіним працюють в одній зв'язці. Він є загрозою і білоруському народу, і нашим українським сусідам, а також Європі. Тому що всі ці гібридні атаки, які зараз відбуваються на країни НАТО, відбуваються з боку Білорусі. І Лукашенко служитиме інтересам Путіна, а не інтересам білоруського народу".

Важливо пам'ятати, наголосила білоруська опозиціонерка, що міжнародні санкції проти Лукашенка діють не лише за політичні переслідування, але і через його участь у війні проти України.

"Такі санкції не треба обмінювати на людей", - додала вона.

Тихановська висловила вдячність Європі за принципову позицію щодо санкцій.

"Важливо зазначити, що зняття лише американських санкцій не приносить Лукашенку багато вигод, доки європейські санкції залишаються чинними. Саме тому я дуже вдячна за дуже чітку, принципову та сильну позицію Європи — за те, що немає наміру якимось чином послаблювати санкції проти Лукашенка, принаймні доти, доки він бере участь в агресії проти України", - каже опозиціонерка.