Світ сподівається, що за посередництва США вдасться розблокувати Чорне море - голова МЗС Румунії:

Існують "хороші шанси" на досягнення перемир'я у Чорному морі задля гарантування продовольчої безпеки світу, заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою.

В коментарі Голосу Америки на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку вона сказала, що доступ до продовольства не можна використовувати як зброю: "Хліб - це не зброя, і блокування його постачання морськими шляхами є неприйнятним. Тож ми цілком упевнені, що шанс знайти рішення існує. Водночас ми спостерігаємо й посилення інтенсивності атак. А це означає, що й ризики зростають".

Цою також підкреслила "вирішальну роль" участі США у зусиллях з урегулювання ситуації: " Світ сподівається, що рішення буде знайдено за посередництва Сполучених Штатів. Ми вважаємо позитивним кроком те, що вони повернулися до процесу посередництва ".

Голова румунського МЗС також додала: "У Європейському Союзі ми завжди наголошували на важливості координації санкцій між ЄС, країнами-однодумцями в усьому світі та Сполученими Штатами, які мають потенціал для здійснення необхідного тиску. Я також мала зустрічі з представниками Конгресу".

Цою привітала ухвалення ними закону Ліндсі Ґрема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Нагадаємо, він передбачає розширення санкцій проти політичних лідерів РФ, державних установ, військових організацій, великих банків та інших фінансових установ, державних енергетичних компаній, а також організацій, які допомагають Росії уникнути існуючих обмежень.

Закон також передбачає запровадження "вторинних санкцій" і додаткових мит на іноземні країни, які продовжують купувати російську нафту та природний газ.