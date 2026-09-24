Запрошення Путіна на G20 - реакції у США, ЄС, Україні та Росії

Запрошення президента Росії Путіна на грудневий саміт "Групи двадцяти" у Маямі викликало активне обговорення в міжнародних політичних колах. Участь Росії може дати можливість для діалогу щодо завершення війни в Україні, кажуть одні, або спонукати Москву до продовження агресії, турбуються інші.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін готовий до зустрічі, президент України Володимир Зеленський підтримав цей або будь-який інший формат, що допоможе закінчити війну, тим часом деякі американські законодавці та європейські політики розкритикували ідею, вказуючи, що вона може "нормалізувати" Путіна.

Ми зібрали для вас деякі заяви представників влади і законодавців:

Дональд Трамп, президент США, під час зустрічі із Зеленським 22 вересня: "Ми вже мали зустріч на Алясці. Думаю, він здійснить ще одну зустріч. Я не знаю щодо Маямі. У нас готується велика зустріч у Маямі. Він готовий зустрітись. Він би хотів закінчення війни".

Марко Рубіо, державний секретар США, 23 вересня у Нью-Йорку: "Ми запросили президента Путіна на саміт G20. Ми вважаємо, що це нагода для нього поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Сподіваємося, що він прийме це запрошення і що в грудні з’явиться така можливість".

Володимир Зеленський, президент України, 24 вересня під час спілкування із журналістами в Нью-Йорку: "Це одна з найкращих можливостей, яку запропонувала американська сторона на чолі з президентом Трампом щодо G20. Поясню, чому. По-перше, це Трамп - президент, який має величезний вплив. По-друге, це сама "двадцятка". Тобто йдеться не лише про Європу, яка подобається чи дратує Путіна - це вже його справа. Тут важливо, що це наші європейські партнери, а також представники Близького Сходу та інших країн, зокрема Китаю й Індії. Тобто це різні країни: хтось на нашому боці, а хтось підтримує з росіянами постійні економічні відносини. На мій погляд, це така можлива атмосфера, у якій може бути досягнутий результат".

Сергій Кислиця, перший заступник керівника Офісу президента України (у мережі Х): "Хоча Росія протягом усього цього часу офіційно залишається запрошеним учасником G20, Путін пропустив усі саміти "Групи двадцяти" в очному форматі після початку повномасштабного вторгнення в Україну, натомість відряджаючи міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміти в Нью-Делі (2023 рік) та Ріо-де-Жанейро (2024 рік). Якщо Путін візьме участь у саміті G20 2026 року в Маямі, це стане його першою особистою участю в саміті "Групи двадцяти" з моменту початку вторгнення у 2022 році".

Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, на пресконференції 24 вересня: "Якби запрошення Путіна на саміт G20 могло наблизити нас до справедливого миру, я б цілковито це підтримав. Однак - і це викликає в мене занепокоєння, про що свідчить і мій досвід, - на цьому етапі Росія цілком може сприйняти це як заохочення до продовження своєї агресивної політики. Саме цього я й побоююся".

Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ, в коментарі Sky News: "Гадаю, це, безумовно, хибний шлях - нормалізувати тих, хто розв’язує війни, порушує Статут ООН, вбиває цивільних або віддає накази про їхнє вбивство".

Дон Бейкон, конгресмен-республіканець (у мережі Х): "Я не згоден із цим рішенням. По-перше, це мало бути рішенням G20, а не одностороннім кроком. По-друге, на Путіна слід дивитися як на того, ким він є: диктатора-тирана й вигнанця, винного у воєнних злочинах. Це огидний, мерзенний лідер, який ненавидить Америку та вільний світ".

Гакім Джеффріс, конгресмен-демократ (у мережі Х): "Президент щойно запросив Владіміра Путіна на саміт G-20 у Маямі. Але ми маємо вірити, що Трамп застосує санкції до Росії за її жорстоку війну проти України. Подивімось правді в очі".

Дмітрій Пєсков, речник Кремля, на пресконференції 24 вересня у Москві: "Ще рішення не прийнято. Ми дійсно із вдячністю сприймаємо це люб'язне запрошення. Ми цінуємо це запрошення. І воно буде пропрацьоване, узгоджене і буде прийнято відповідне рішення".