Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН: Путін — "нульовий пацієнт", його треба зупинити

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що президент Росії Владімір Путін продовжує переконувати США, що може досягти своїх цілей у війні в Україні.

"Ми знаємо, що нещодавно Путін знову пообіцяв представникам президента США, що захопить нашу Донецьку область. І він сказав, що йому потрібно ще лише кілька місяців. Мабуть, це вже сімнадцятий чи вісімнадцятий раз за п’ять років, коли він дає таку обіцянку, - сказав Зеленський. - І потім він знову переносить "дедлайн". Цього разу Путін теж зазнає невдачі".

Президент України заявив, що Путін постійно шукає тих, хто допоможе йому вбивати більше людей і "загарбувати чужі країни, замість того, щоб просто зупинитися й зайнятися власною державою".

"Чи можете ви взагалі уявити його без війни після всього цього? Він - той самий "нульовий пацієнт", від якого поширюється ця ідея війни; і куди б вона не сягала, вона несе лише біль, нестабільність, нові ризики й, звісно ж, нові кризи. Що більше свободи дій має Путін, то небезпечнішим стає світ для всіх інших. Саме тому цього "нульового пацієнта" необхідно зупинити. Треба позбавити його можливості діяти й поширювати це зло далі", - сказав він.

Зеленський у промові згадав допис у соцмережах президента США Дональда Трампа про те, що Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною. "І важко уявити більш принизливу втрату для країни, яка має постійне місце в Раді Безпеки ООН і так пишається своїм експортом нафти, - сказав президент України. - Росія припустилася помилки, і висновок цього допису також правильний. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити".

В своїй промові Зеленський закликав партнерів долучитися до європейської програми протидії балістичним загрозам Freya. Він зазначив, що це не замінює перевірені й ефективні системи - Patriot чи SAPM-T, - але "сьогодні навіть найбагатші країни світу не можуть знайти достатню кількість ракет-перехоплювачів".

"Нинішніх обсягів виробництва просто бракує; навіть ті держави, що роками накопичували запаси перехоплювачів, уже використали значну їх частину", - сказав Зеленський. Він додав: "Ми прагнемо створити систему, яку можна виробляти у значно більших масштабах і з меншими витратами. Систему, що стане невід’ємною складовою оборони як України, так і всієї Європи".

Також Зеленський звернувся до представників 47 країн світу, включаючи Гану, Непал, Таджикистан, Індію, Ємен, Кенію, Зімбабве, Кубу, Білорусь, Судан, Південну Африку, яких Росія використовує у війні в Україні.

"Ви знаєте, що Росія робить із вашими людьми. Це ваші громадяни. Подбайте про них і не дозвольте їм опинитися на фронті, - сказав український глава. - Не дайте Путіну втягнути вас у цю війну. Не дозволяйте Росії гасити свої пожежі, прикривати свій сором і платити за своє божевілля життями ваших людей".