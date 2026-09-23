Каллас: Росія прагне заблокувати експорт українського зерна, загрожуючи глобальній продовольчій безпеці

Росія намагається заблокувати експорт українського зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Про це перед засіданням Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні, заявила Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Представляючи спільну заяву представників 51 країни світу Каллас підкреслила: "Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення домовленостей у Чорному морі задля забезпечення свободи судноплавства і закликаємо захистити комерційне судноплавство та критично важливу інфраструктуру".

Нині під час виступу на міжнародному саміті Кримської платформи президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я у Чорному морі: "Україна готова зробити свій внесок у забезпечення спокійного та безпечного судноплавства й продовольчої безпеки в Чорному морі за умови, що Росія також готова піти на реальні кроки в напрямку деескалації".

У спільній декларації понад півсотні держав йдеться, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню.

Там також додано: "Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме - як необхідний крок до змістовної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру." Росію також укотре закликали звільнити усіх військовополонених, свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних осіб, зокрема дітей.