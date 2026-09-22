Зеленський і Трамп обговорюють "завершення війни до зими"

Якнайшвидше закінчення війни та виробництво ракет до систем Patriot в Україні – серез тем зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Перед офіційною зустріччю глави держав провели прес-конференцію у кулуарах Генасамблеї ООН. Обоє висловили сподівання, що сторонам вдасться укласти угоду з президентом Росії про завершення війни.

"Ми з президентом (Зеленським – ред.) намагаємося знайти вирішення, і я думаю, що це станеться. Я справді вірю, що це станеться. Але нам ще багато про що треба поговорити. Наші відносини дуже міцні, так само як і відносини з Європою дуже міцні", - почав прес-конференцію Дональд Трамп.

Володимир Зеленський продовжив: "Я сподіваюся, що ми покладемо край цій війні, і президент Трамп допоможе нам її завершити; гадаю, це треба зробити якнайшвидше — до зими".

"Велика справа до зими", - додав презилент США.

Президенти не уточнили, про яку домовленість йдеться, чи як може виглядати потенційна угода щодо миру.

"Гадаю, вони укладуть угоду, та я не хочу казати, якою саме вона буде. Ми багато про це говорили, зокрема, і з президентом Путіним. Я думаю, що щось таки відбудеться", - сказав Дональд Трамп, - "Побачимо, як усе складеться".

Президент США не сказав, чи президент Росії Володимир Путін погодиться приєднатись до переговорів про закінчення війни. На уточнююче питання журналістів, чи є згода господаря Кремля на потенційну зустріч із Зеленським, президент Трамп відповів:

"Він зустрінеться. Він готовий до зустрічі. Він має бажання. Він хотів би, щоб війна закінчилася. Гадаю, вони обидва хочуть завершення війни. Чесно кажучи, вже час. Гине багато людей, і вони цього не хочуть. Думаю, вони обидва прагнуть закінчення війни", - наголосив президент США.

Президент Трамп також не виключив, що погодиться на виробництво ракет до систем Patriot в Україні. Каже, це питання – на порядку денному зустрічі із Зеленським.

"Можливо. Ми говоримо про це. Зараз ми це обговорюватимемо. Якби ви спитали про це вкінці нашої зустрічі, ми вже б мали відповідь. Але ми саме зараз про це будемо говорити", - сказав президент Трамп.

Після цієї прес-конференції, президенти вирушили на зустріч за закритими дверима.

Як повідомляв Голос Америки, Президент Трамп у промові на Генасамблеї ООН заявив, що США тісно співпрацюють з лідерами України та Росії, щоб припинити війну.

«Ми дуже тісно співпрацюємо з лідерами Росії та України, і ми вирішимо це питання. Гадаю, це станеться швидше, ніж люди собі уявляють. З них уже досить», - сказав Трамп.



