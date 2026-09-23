Нагода переконати, що перемога України - в інтересах США - експосол Тейлор про візит Зеленського до Нью-Йорка

Українські союзники в Європі розуміють, що перемога України є важливою для них, а от зустрічі цього тижня у Вашингтоні дають президенту України Володимиру Зеленському нагоду переконати і США, що перемога України важлива і для Сполучених Штатів. Про це сказав експосол США Вільям Тейлор в інтерв'ю Українській Службі Голосу Америки.

Тейлор, досвідчений дипломат, колишній віце-президент Американського Інституту миру, служив послом в Україні з 2006 по 2009 роки, а також був тимчасово повіреним у справах США в Україні у 2019-2020 роках.

Ми поговорили з ним про очікування від роботи української делегації в Нью-Йорку цього тижня під час Генеральної Асамблеї ООН, а також про те, чи буде питання російської війни предметом обговорень на зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським президентом Сі Цзіньпіном 23 вересня.

Оксана Бедратенко, Голос Америки: Ви щойно повернулись з України і побачили, як важлива протиповітряна оборона. Державний департамент США повідомив Конгрес, що він схвалив продаж елементів протиповітряної оборони, послуг та устаткування майже на 2,7 млрд дол. Чи це справді дозволить Україні захистити небо?

Вільям Тейлор, експосол США в Україні: Це гарний сигнал. Надзвичайно гарний сигнал. Питання, звичайно, в тому як швидко ця оборонна зброя може дістатись до України, щоб захиститись від російських обстрілів балістикою. Це чудовий сигнал. Такий рівень підтримки - саме те, що необхідно. Потрібно більше, але це гарний початок, щоб надати зброю українцям. Отже, це сигнал. Подивимось, як швидко його можна втілити

О.Б.: В Нью-Йорку триває Генеральна Асамблея ООН. Чого Україна може очікувати і чи важливе це зібрання?

В.Т: Це завжди важливо. Це завжди нагода для високопосадовців, президентів та прем’єр-міністрів поспілкуватись зі своїми партнерами. Цього разу це не менш важливо. Це нагода для президента Зеленського донести свою думку, зміцнити підтримку України проти росіян. Це нагода для нього поговорити з дуже високими чинами.

Зустріч президента Зеленського і президента Трампа дасть можливість президенту Зеленському наголосити, що перемога України важлива для Сполучених Штатів. Це значна можливість.

О.Б.: Чого Зеленський може сподіватись отримати від цієї зустрічі?

В.Т: Президент Трамп може втілити в життя новий закон. Цей закон переважною більшістю голосів затвердили Палата представників і Сенат США. Закон має потужну двопартійну підтримку. Новий закон включає значні санкції проти країн, що купують російську нафту, він спрямований проти олігархів, російських олігархів. За законом переслідуватимуть тих, хто намагається уникнути санкцій. Будуть переслідування тіньового флоту. Президент Трамп має нагоду втілити цей закон в життя. І президент Зеленський може наголосити, що справді важливо чинити тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну.

О.Б.: Чи принесе новий закон про санкції реальні відчутні результати?

В.Т: Це може натиснути на Путіна. Це може створити тиск на російську економіку. Росії звичайно потрібні надходження від продажу нафти та газу на міжнародних ринках, експорту нафти та газу і цей закон, який президент Трамп підписав, надає повноваження ввести санкції проти країн, які купують цю нафту, зменшити кількість нафти, яку Росія продає індусам, китайцям, туркам і бразильцям.

Це можливість натиснути на Путіна і послабити його економіку, зменшити потік доходів до російської скарбниці. Бо ці кошти вони витрачають на війну, і таким чином війну можна скоротити натиснути на Путіна, щоб той припинив війну

О.Б.: Чи буде Україна в центрі обговорень європейських країн - союзниць України зі США у Нью-Йорку?

В.Т: Думаю, так і буде. Союзники дуже чітко розуміють важливість України, перемоги України, успіху України, здатності України зупинити росіян. Для цього їм потрібна протиповітряна оборона. Їм потрібні ракети Patriot. І всі союзники, особливо європейські союзники, будуть говорити про це на зустрічах, включаючи зустрічі з президентом Трампом.

Закликати надавати більше, шукати більше у власних запасах цих протиповітряних ракет та антибалістичної зброї, щоб покращити ситуацію для українців.

О.Б.: Пізніше цього тижня президент Трамп зустрінеться з китайським президентом Сі Цзіньпіном. Як гадаєте, чи йтиметься про Україну?

В.Т: Авжеж. Китай може відіграти роль, і ця роль може бути конструктивною, якщо вони так вирішать. Звичайно, Китай на словах підтримує Росію. Але вони також є великим партнером, старшим партнером у російсько-китайських відносинах. Китайці можуть натиснути на Путіна, щоб той зупинив війну.

Китайці казали, що хочуть, щоб війна зупинилась, Якщо це так, вони можуть повпливати. Вони купували російську нафту, надавали компоненти. Вони можуть перестати надавати компоненти. Якщо вони справді захочуть, вони можуть натиснути на Путіна щоб зупинити війну. Отже президент Трамп може натиснути на Сі Цзіньпіна, щоб той натиснув на Путіна.