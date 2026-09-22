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ЄС продовжив санкції щодо Росії ще на 3 роки. Усманова та Фрідмана виключили із санкційного списку

Російський бізнесмен і засновник USM Holdings Алішер Усманов під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 14 липня 2017 року. Архівне фото AP
Російський бізнесмен і засновник USM Holdings Алішер Усманов під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 14 липня 2017 року. Архівне фото AP

Країни ЄС домовилися продовжити дію санкцій щодо Росії ще на три роки, але попередньо виключили із санкційного списку двох російських мільярдерів, наближених до Путіна - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Рішення ухвалили у вівторок, 22 вересня, повідомляє агенція Reuters.

Продовження санкцій стосуватиметься 3 000 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Раніше, як повідомляв Голос Америки, представники ЄС погодилися виключити санкційного списку російських мільярдерів в обмін на продовження санкцій, утім Латвія лишалася останньою, яка не погоджувалася на це рішення. Для затвердження санкцій необхідна одностайність усіх країн ЄС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у Телеграмі розкритикував країни ЄС за намір зняти санкції із російських мільярдерів.

"Коли українська економіка для Росії – це просто мішень, точно не час Європі сприймати російських олігархів як друзів. Коли Росія використовує кожне євро і долар для затягування війни, це аморально та самовбивчо – дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідків війни", — написав Зеленський.

"Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти війну", - продовжив президент України.

Раніше цього місяця Франція слідом за Словаччиною запропонувала виключити російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку ЄС, що викликало хвилю критики. Згодом Люксембург висунув вимогу щодо виключення зі списку росіянина Фрідмана.

Санкції Брюсселя проти Усманова та Фрідмана, запроваджені у 2022 році за зв'язки із Кремлем, передбачають заборону на в’їзд до країн Євросоюзу та заморожування активів, що зберігаються в ЄС.

США запровадили санкції проти Усманова у 2022 році після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, проти Фрідмана - у 2023 році.


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