ЄС може зняти санкції з російських олігархів Усманова та Фрідмана

Представники країн Європейського Союзу погодилися зняти санкції, запроваджені через війну Росії проти України, з бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Пропозиція, яке ще потребує схвалення від усіх країн ЄС, є частиною пакетної домовленості про продовження санкцій щодо тисяч інших російських фізичних та юридичних осіб терміном на три роки, повідомляє Reuters.

Раніше у вересні Франція слідом за Словаччиною почала наполягати на виключенні російсько-узбецького мільярдера Усманова із санкційного списку, що викликало хвилю критики. Згодом Люксембург висунув вимогу щодо виключення зі списку росіянина Фрідмана.

Санкції Брюсселя проти Усманова та Фрідмана, запроваджені у 2022 році за зв'язки із Кремлем, передбачають заборону на в’їзд до країн Євросоюзу та заморожування активів, що зберігаються в ЄС.

Американські санкції проти Усманова були запроваджені у 2022 році після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ж у список обмежень додали Бориса, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, а також інших російських високопосадовців та осіб, наближених до Владіміра Путіна. Санкції проти Фрідмана США запровадили у 2023 році.