25 тис. північнокорейців працюють на дроновому виробництві в Росії – Міжнародна моніторингова група

Кількість північнокорейських робітників в Росії значно зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Станом на кінець 2025 року в РФ перебувало до 30 000 північнокорейських робітників, йдеться у звіті Команди з моніторингу багатосторонніх санкцій (MSMT) – міжнародної організації, яка займається моніторингом уникнення санкцій, запроваджених проти Північної Кореї.

У звіті наголошується, що північнокорейські робітники забезпечують робочу силу у російській спеціальній економічній зоні (СЕЗ) "Алабуга", яка забезпечує постачання безпілотників російським збройним силам для використання проти України. За даними моніторингової команди, у дроновому виробництві в "Алабузі" нині задіяно до 25 тисяч північнокорейців. У 2022 році Росія запустила в "Алабузі" виробництво ударних Shahed-131 і Shahed-136. Нині завод випускає "Герані" та безпілотники-приманки "Гербера". У 2025 році Росія збудувала в СЕЗ "Алабуга" величезний житловий комплекс для розміщення іноземних працівників.

До Команди з моніторингу багатосторонніх санкцій увійшли представники десяти країн, зокрема Сполучених Штатів.

В останні роки Росія та КНДР створили розгалужену міждержавну корупційну екосистему з метою ухилення від санкцій. Для цього Росія та Північна Корея використовують студентські та туристичні візи замість дозволів на роботу, кажуть дослідники.

Укладачі звіту наголошують, що РФ коригує своє законодавство, щоб дозволити особам зі студентськими візами отримувати дохід та використовує мережі посередників для приховування присутності та масштабів північнокорейських робітників у Росії. У 2025 році майже всі північнокорейські робітники в'їхали до Росії за студентськими візами.

Працевлаштування північнокорейських робітників російськими компаніями переважно організовує Міждержавний міграційний центр (IMC), російська приватна кадрова компанія, заснована у 2003 році, яка допомагає російським компаніям у наймі та управлінні іноземними робітниками, включаючи північнокорейців, йдеться в документі.

У листопаді 2025 року Міністерство оборони України повідомило, що Росія зобов'язалася встановити погодинну оплату праці північнокорейських робітників приблизно у розмірі 2,5 долара США, які працюватимуть щонайменше 12 годин на день. За даними MSMT, кожен північнокорейський робітник у Росії отримує в середньому близько 625 доларів США на місяць, що становить близько 7500 доларів на рік. Майже вся ця заробітна плата віддається уряду Північної Кореї, ідеться у звіті.

ПРИМУСОВА ПРАЦЯ

У березні 2025 року правозахисна організація Global Rights Compliance оприлюднила власний звіт, в якому стверджується, що Північна Корея відправляє своїх громадян на примусові роботи в Росію. Укладачі звіту вказують на всі 11 ознак примусової праці, визначених Міжнародною Організацією Праці. Ці висновки були зроблені на основі свідчень 21 громадянина КНДР. Співрозмовники організації розповідали про насильство та примус.

За даними ООН на 2024 рік, понад 100 тисяч північнокорейців працюють за кордоном за державною програмою примусової праці КНДР.

ПОРУШЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЙ РБ ООН

Звіт MSMT нагадує, що резолюція РБ ООН 2270 забороняє спеціалізоване навчання або тренування громадян КНДР, яке може сприяти розробці Пхеньяном систем доставки ядерної зброї. Резолюція РБ ООН 2321 також забороняє, з невеликими винятками, науково-технічне співробітництво з КНДР.



