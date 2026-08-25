Сенатори США й експерти кажуть, що залучення 50 тисяч солдатів КНДР не допоможе РФ на полі бою в Україні

З червня Росія готується до того, щоб прийняти і залучити до війни в Україні ще 50 тисяч військовиків із Північної Кореї, а також КНДР готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет, заявив раніше президент України Володимир Зеленський.

Минулого тижня Кім Йо Чхон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, відкинула заяву Зеленського про плановане спрямування військових до Росії. Однак законодавець Південної Кореї з посиланням на Міністерство оборони країни заявив, що КНДР продовжує готувати додаткове розміщення військових до Росії, повідомив Рейтер 24 серпня.

Північнокорейські солдати вперше прибули до Росії у 2024 році, але воювали лише на території Росії у Курській області у кінці 2024 року і на початку 2025 року. Відтоді їх використовували для захисту російського кордону, каже українська військова розвідка.

Американський сенатор-республіканець Рік Скотт, який представляє Флориду, заявив: "Це просто означає, що 30 тисяч людей з Північної Кореї будуть убиті. У Росії просто закінчуються люди".

Скотт розповів, що нещодавно зустрічався із двома українськими командирами. "Що вони зробили? Вони змінили всю війну. Вони перенесли її в Росію. Це саме те, що їм потрібно робити, - додав сенатор в коментарі Голосу Америки. - Коли Путін мав перевагу, він просто робив усе можливе, щоб знищити Україну. Але тепер, коли Зеленський показав, що те саме може статися з Росією, - Путін у біді".

Це просто означає, що 30 тисяч людей з Північної Кореї будуть убиті

Тім Кейн, сенатор-демократ від штату Вірджинія, висловив схожу думку: "Це - ознака відчаю Росії, що їм потрібно імпортувати північнокорейських військових як гарматне м'ясо, бо вони зараз справді відстають і програють війну. Тож що більше вони намагаються витягнути війська з Північної Кореї, то більше це сигнал для всіх інших у світі, що вони думають, що програють. І вони програють".

Кейн додав, що відвідував Україну в липні. "І різниця в липні 2026 року порівняно з квітнем 2025 року, - останній раз, коли я там був, - була дуже помітною, - сказав законодавець. - Росія відстає. Втрати вражають. Вони знають, що програють. Тож якщо подивитися на збільшення кількості північнокорейців, то чим більше вона зростає, то більше це свідчить про відчай з російського боку".

"Я не думаю, що це змінить ситуацію у війні, але я досить стурбований тим, що Північна Корея бере участь у всьому цьому. Це дає північнокорейському режиму можливість вивчити багато тактик ведення війни. Вони ніколи не мали такого досвіду, який отримують зараз. Тому я думаю, що це викликає глибоке занепокоєння. Я маю на увазі будь-яку співпрацю", - сказав Голосу Америки Білл Гаґерті, республіканець, який представляє в Сенаті США штат Теннессі.

Яку вигоду КНДР може отримати від підтримки Росії у війні, розмірковують аналітики

Північнокорейці, залучені до російської агресії в Україні, раніше масово не брали участь у бойових діях безпосередньо на українській землі, окрім як воювали у Курській області, нагадує Марк Кансіан, полковник США у відставці і старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Вони можуть... замінити деякі російські війська, щоб вивільнити їх для проведення наступальних операцій

"Якби північнокорейці вторглися в Україну, то це означало б, що вони тепер у стані війни з Україною. Якщо вони залишаться на території Росії, вони можуть стверджувати, що підтримують її у захисті від вторгнення. Тож критично важливе питання полягає в тому, чи ці війська просунуться на територію України", - сказав Кансіан в коментарі для Української служби Голосу Америки.

"Звичайно, вони можуть зробити це на Донбасі, бо Росія заявила права на цю територію. Вони можуть просто охороняти кордон, який зараз майже не охороняється, з дуже малою кількістю військ з обох боків, бо він такий довгий, особливо якщо врахувати Білорусь", - сказав Кансіан.

"Тож вони можуть просто пасивно бути там, а потім замінити деякі російські війська, щоб вивільнити їх для проведення наступальних операцій, це також було б проблемою, але це не було б такою серйозною проблемою, як раптова атака десятків тисяч північнокорейців", - каже оглядач.

Використання Росією північнокорейських військових розробок, зокрема балістичних ракет, скоріше допомагає Пхеньяну розвивати технології, аніж надає росіянам перевагу на фронті, вважає Браян Кларк, колишній військовий США та експерт Гудзонівського інституту у Вашингтоні.

Це здебільшого можливість для Північної Кореї випробувати деякі зі своїх балістичних ракет

Він сказав, що це здебільшого дає можливість для Північної Кореї випробувати деякі зі своїх балістичних ракет: "Росія проведе випробування для них".

Однак Кансіан висловив інше спостереження: "Північна Корея надала сотні тисяч, можливо, мільйони артилерійських снарядів. І це було дуже важливо для Росії. Вони, очевидно, привозять деякі балістичні ракети. Вони також будуть важливими, хоч і не у величезних кількостях, але зараз Україні важко перехопити будь-яку з них, тож будь-яка з ракет, ймовірно, досягне цілі. Я думаю, це було дуже корисно для Росії, але поки що не змінило хід війни. Побачимо, як вони будуть використані зараз".