Канада надає Україні новий пакет ППО і обіцяє допомогти у відбудові

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включатиме засоби ППО, та обіцяє підтримку України у відновленні після війни.

Про новий пакет допомоги оголосив президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває у Канаді з візитом.

"Сьогодні ми маємо важливе рішення Канади – дуже важливий пакет допомоги для ППО. Таких систем і ракет до них у всьому світі гостро не вистачає, і ми вдячні за цю підтримку", - написав Володимир Зеленський у мережі Х.

"Ми детально обговорили варіанти забезпечення фінансової стійкості України цього та наступного року, - додав Зеленський. - Дякую за готовність допомогти із залученням необхідного фінансування для потреб нашого бюджету та наших воїнів".

За словами Зеленського, прем’єр-міністр Канади запевнив українську делегацію, що Канада "долучиться до європейської програми протиракетної оборони FREYJA, надавши свої технології. ... Також будуть додаткові оборонні поставки".

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зі свого боку заявив, що Канада вже надала Україні допомоги на суму 26 мільярдів доларів, і вона зростатиме:

"Упродовж цієї незаконної, невиправданої та варварської війни, яку розв’язав Володимир Путін, ми надавали підтримку Україні. Це допомога на суму 26 мільярдів доларів — зокрема, військова підтримка (від засобів ППО і не тільки), навчання, співпраця та гуманітарна допомога, зокрема спільні зусилля з повернення українських дітей додому. Ми підтримували енергетичну систему та надавали іншу допомогу. І ми продовжуватимемо це робити".

"Боротьба України за свободу, демократію та суверенітет — це також і наша боротьба. Коли настане мир — а це лише питання часу, — Канада буде поруч", - запевнив Карні у мережі Х.

Марк Карні наголосив, що Канада підтримує Україну на шляху до ЄС та НАТО: "Ми підтримуємо Україну як колеги та союзники на її шляху до вступу в НАТО та Європейський Союз і, що найважливіше, відстоюємо фундаментальні цінності — територіальну цілісність України та принцип, згідно з яким майбутнє України мають визначати виключно самі українці".

Карні емоційно розповів, що провінцію Альберта, де відбувалась зустріч, допомагали відбудовувати свого часу українці:

"Ми перебуваємо в Альберті, в цій провінці горизонт нагадує український прапор. Це провінція, де живуть і зростають 350 тисяч людей українського походження, де батьки моїх однокласників розмовляли українською. Це глибокі зв’язки. Сьогодні ми працюватимемо над поглибленням, розширенням і розвитком цих зв’язків. Українці допомогли розбудувати цю провінцію та цю країну, і Канада допоможе відбудувати Україну, коли настане мир", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Раніше українська влада заявляла, що основними темами переговорів у Канаді буде підтримка України у захисті неба та підготовка до зимового періоду.







