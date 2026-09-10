ОБСЄ про атаку РФ на телеканал "Ми-Україна": важливо вимагати від Росії дотримання міжнародного гуманітарного права

ОБСЄ називає російську атаку на канал "Ми – Україна" порушенням міжнародного гуманітарного права. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату наголосив на необхідності документувати кожен випадок нападів на ЗМІ, щоб винних притягнути до відповідальності. Про це він сказав у коментарі Українській службі Голосу Америки.

"Цілеспрямовані напади на редакції, медіаоб’єкти чи журналістів суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Журналісти та медіаоб’єкти вважаються цивільними об’єктами, і на них не можна здійснювати напади", - наголосив Ян Брату.

"Напади на журналістів і медіаоб’єкти, безумовно, ускладнюють підготовку та поширення інформації для громадськості, що обмежує або навіть підриває фундаментальну функцію журналістики та ЗМІ. Такі атаки не лише перешкоджають фізичній можливості висвітлювати події, а й впливають на психологічний стан і стійкість журналістів, змушуючи їх працювати в екстремальних умовах", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

За його словами, "життєво важливо й надалі відкрито говорити про це та вимагати дотримання міжнародного гуманітарного права. Також важливо документувати порушення цього права, щоб згодом можна було притягнути винних до відповідальності".

Брату був особливо зворушений тим, що атака відбулась під час прямого ефіру, що було особливо небезпечним для життя журналістів.

"Такі атаки є особливо кричущими, коли вони спрямовані проти діючих редакцій та журналістів, які виконують свою роботу. За час мого мандата мій Офіс задокументував значну кількість цілеспрямованих нападів на журналістів", - заявив посадовець.

Він вкотре закликав російську владу "дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права" та наголосив, що в Україні продовжують перебувати під постійними обстрілами і інші об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Представник ОБСЄ висловив захоплення тим, наскільки журналісти в Україні віддані своїй справі. "Мене вражають відданість справі та стійкість, які демонструють українські журналісти в цих тривалих і складних умовах".

Як повідомляв Голос Америки, атака на приміщення телеканалу “Ми – Україна” сталася зранку 8 вересня. Російський дрон влучив у будівлю в той час, як в ньюзрумі працювали журналісти, а телеканал був у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини". Шестеро співробітників отримали поранення.

Того ж дня представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату на сторінці Х засудив російський напад і закликав Кремль поважати гуманітарне право та припинити напади на журналістів.

8 вересня Комітет захисту журналістів (CPJ) у США заявив, що “нажаханий” нападом Росії на приміщення телеканалу “Ми – Україна” у Києві, і закликав міжнародну спільноту притягнути Росію до відповідальності за її злочини проти журналістів.



