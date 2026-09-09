Президент Трамп "цілком довіряє" Віткоффу та Кушнеру – у Білому домі заперечили повідомлення FT

"Несправжніми новинами" назвала статтю у Financial Times спеціальна представниця президента США і головна заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

В Білому домі, зокрема, заперечили повідомлення видання про те, що посадовці США, буцімто, повідомили своїм європейським колегам, що Джон Реткліфф, голова ЦРУ, планує "відігравати більшу роль в човниковій дипломатії між Росією та Україною – яка наразі є в сфері Віткоффа та Кушнера - і підтримуватиме контакт з посадовцями розвідки в обох країнах".

Стаття FT під назвою "Голова розвідки США готується до більшої ролі в перемовинах Росії та України" вийшла 9 вересня. Хоча в статті йдеться, що Білий дім та ЦРУ відмовились від коментарів, Келлі заявляє, що публікація вийшла не дочекавшись кінцевого терміну для надання коментарів.

У своєму дописі в соцмедіа Келлі заявила: "Жодне з цих уявних обговорень не відбувається. Спецпосланець Віткофф та Джаред Кушнер продовжують надзвичайно важко працювати над мирною угодою, і президент цілком довіряє їм вести перемовини від імені Сполучених Штатів".

Як повідомляв Голос Америки, цими вихідними Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. За результатами зустрічі Віткофф заявив про “суттєвий прогрес” і анонсував “планування додаткових тристоронніх переговорів”.

“Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент (США Дональд) Трамп наполегливо працює над тим, щоб зупинити вбивства та досягти міцного та тривалого миру”, – заявив спецпосланець президента Трампа.