Обстріли з боку Росії більш промовистий сигнал, ніж заяви політиків - аналітики у США про можливість перемовин

Політики США, України та Росії висловили сподівання на новий поштовх для дипломатичного вирішення війни Росії проти України, на тлі візиту посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва цими вихідними, а також розмови президента США Дональда Трампа з президентом Росії Путіним 8 вересня.

Однак американські аналітики вказують, що поновлення Росією обстрілів та заяви високопосадовців Кремля свідчать, що Путін не готовий до деескалації.

Обережно добираючи слова, держсекретар США Марко Рубіо назвав "змістовними" візит посланців президента США до Москви та Києва, а також розмову Трампа з Путіним.

"Я не хочу характеризувати їх як гарні чи погані, продуктивні чи непродуктивні, але скажу, що вони змістовні", – сказав Рубіо у відповідь на питання журналістів під час візиту до Колумбії 8 вересня.

Він висловив сподівання, що візит Кушнера та Віткоффа до Москви та Києва дозволить "прокласти шлях вперед, щоб поновити перемовини, в яких Сполучені Штати завжди були готові зіграти роль посередника".

Очільник Держдепу вважає, що візит надав "можливість в наступні кілька тижнів розробити дорожню мапу руху вперед, щоб розпочати перемовини і, можливо, досягнути вирішення, прийнятного для обох сторін".



У відповідь на заяву Рубіо, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив у середу, що Росія сподівається на поновлення тристоронніх мирних перемовин за участі США.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність повернутись до тристороннього формату перемовин, однак висловився за долучення європейських представників. Президент України скептично оцінив готовність Путіна до мирних перемовин, але припустив, що російський президент міг би подарувати президентові США “дипломатичну перемогу” перед проміжними виборами до Конгресу США.

Промовистим сигналом для оглядачів став той факт, що Москва поновила обстріли Києва одразу після візиту американських посланців. Атаки поновилися вже 8 вересня, щойно американські посланці залишили Київ. У вівторок Росія завдала ударів по Києву балістичними ракетами, повідомила влада міста.

Нові обстріли свідчать, що Кремль не цікавлять ані перемовини, ані навіть припинення вогню, вважає Девід Креймер, директор Інституту Джорджа Буша.

"Після візиту, як ми побачили, Росія поновила свою жорстоку кампанію з бомбардувань України, а різні російські посадовці, включаючи (помічника президента Росії) Юрія Ушакова та (міністра закордонних справ Росії) Сергія Лаврова, повернулись до теми про вирішення глибинних причин війни, – каже Креймер в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. – Це означає, що з російської сторони немає зацікавленості припинити це, або хоча б припинити вогонь".

З такою оцінкою погоджується і Евелін Фаркас, виконавча директорка американського Інституту Маккейна і колишня високопосадовиця Пентагону.

"Я йду по вас" – такий сигнал хоче Путін надіслати українцям новими обстрілами, вважає Фаркас.

"Владімір Путін захоплюється надсиланням сигналів. Він знає, що українці зрозуміють, що він хоче сказати, – каже Фаркас в коментарі CNN. – Я не знаю, чи він знає, чи дбає про те, що наша (американська — ред.) адміністрація отримає цей сигнал. Гадаю, він звертається до українців: "Я йду по вас. І я не налаштований серйозно на мир".

Фаркас вважає, що Путін отримує перекручені дані щодо ситуації на полі бою і тому переоцінює свої можливості.

Саме через неадекватну оцінку ситуації на полі бою, Путін непохитний у своїх позиціях, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Максималістські вимоги Путіна базуються на "систематичній брехні", яку він отримує від своїх підлеглих щодо ситуації на полі бою, йдеться в звіті ISW. Дослідники Інституту припускають, що під час розмови 8 вересня Путін намагався переконати Трампа в правдивості завищених оцінок бойових досягнень Росії і в тому, що Україна має капітулювати.

Після візиту посланців США, Лавров заявив, що американські переговорники "враховують реалії на землі", а Пєсков заявив, що для України ситуація на полі бою погіршується і умови миру ставатимуть все жорсткішими.

"Заяви посадовців Кремля показують, що переговорна позиція Путіна не змінилась з листопада 2025 року, коли США запропонували мирний план із 28 пунктів, який дуже сприятливий для Росії. І це попри той факт, що траєкторія війни суттєво посунулась на користь України", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики наголошують – Україні потрібна допомога США.

"Зрештою, залишається та сама проблема – Путін не зацікавлений у припиненні війни. І поки це так, і якщо Сполучені Штати не збільшать тиск на Путіна та Росію, ця війна триватиме", – каже Креймер.

Фаркас переконана – "США шкодять Росії через санкції і навіть наші санкції проти Ірану можуть зрештою зашкодити Росії, а Україні потрібна наша підтримка, їй потрібні американські розвіддані, підтримка зброєю, і, звичайно, економічна підтримка, більшість якої даємо не ми, а Європа. Вони хочуть, щоб президент Трамп був на їхньому боці. Всі говорять про прогрес, але я скептично налаштована".