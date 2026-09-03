Трамп вважає, що Європа має сплатити за американську допомогу Україні та НАТО

Президент США Дональд Трамп поділився наміром звернутись по компенсацію за зброю, надану Україні за президентства його попередника Джо Байдена.

"Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно, Європа б за це заплатила - якби їх лише попросили, але ми будемо просити про ці кошти, хоч і з запізненням!" - написав американський президент в Truth Social.

У своєму дописі Трамп розкритикував повідомлення у ЗМІ про виснаження запасів боєприпасів у США на тлі війни з Іраном. Він запевнив, що США "мають практично невичерпні запаси" певних боєприпасів. "До того ж ми виробляємо боєприпаси на раніше небаченому рівні", - додав Трамп.

"Ми нагромаджуємо і готуємось до будь-якої непередбачуваної ситуації, що може статись, - йдеться в дописі. - Ми беремо їх для себе, США, а не продаємо іншим, але продаж союзникам знову скоро розпочнеться. Також, будь ласка, знайте, що адміністрація (президента США Джо) Байдена віддала Україні значно більше боєприпасів без будь-яких витрат для них, ніж ми використали в Ірані".

В серпні у коментарі Голосу Америки представники Пентагону заявили: "Заяви про нестачу боєприпасів у США є хибними. [...] Американські збройні сили залишаються найпотужнішою бойовою силою на землі. У нас є все необхідне, щоб завдати удару в той час і в тому місці, яке обере Президент".

Пентагон 31 серпня оголосив про угоди з оборонними підрядниками General Dynamics Ordnance and Tactical Systems та Lockheed Martin щодо збільшення виробництва двох систем протиповітряної оборони.

Ці рамкові угоди є останніми в низці угод Пентагону щодо вирішення проблеми дефіциту ключової високотехнологічної зброї.

Пентагон заявив, що нові семирічні угоди збільшать виробництво та прискорять поставки компонентів, необхідних для перехоплювачів Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) та Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment (PAC-3 MSE).