Трамп про можливий саміт з Путіним: "Зробимо, коли ми будемо готові до мирної угоди"

Президент США Дональд Трамп допустив можливість проведення нового саміту з президентом Росії Путіним, але назвав кілька умов.

"Я міг би зробити це негайно, але хочу зробити це наприкінці війни. І, думаю, ми це зробимо", - заявив президент США.

"Я хотів би це зробити, коли ми будемо готові до мирної угоди", - додав він, відповідаючи на питання щодо можливого саміту.

Спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті 2 вересня, Трамп вказав, що "цієї війни ніколи не мусило статись" і закликав "зупинити цю безглузду війну".

Американський президент висловив жаль через велику кількість жертв війни. "25 000 на місяць вбивають ... Це як стадіон. В середньому 25000 і багато з них українці. Дехто каже: "О, це все росіяни". Багато росіян (гине). Можливо, більше росіян, бо вони нападають".

Трамп відзначив, що гарні відносини з Росією, Україною, та іншими країнами сприяють бізнесу. "Росія має гарну землю", - додав він.

Трамп також нарікнув на "надзвичайну ворожнечу" між президентами України та Росії, але відзначив, що "вони, як видається, мають новий вибух енергії, але ... я взаємодію з ними обома, і гадаю, що вони зупиняться".

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Браяну Кілміду 2 вересня пояснив чутки в ЗМІ про те, що можливий саміт між президентами США, Росії та України буцімто обговорювався під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

"Я бачив ці повідомлення, - сказав Рубіо, - але не знаю, звідки вони, бо жоден з тих, хто мав будь-яке знання про зустріч - а це невелика кількість людей, і жоден з них не говорив з пресою".

Рубіо підкреслив важливість спілкування з Росією: "Попри будь-яку різницю, яка може існувати геополітично, Сполучені Штати мають спілкуватись з Росією з практичних міркувань. В них є ... другий за величиною обсяг ядерної зброї у світі. Сполучені Штати мусять з ними комунікувати".



