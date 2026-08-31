Пентагон: На військових навчаннях Saber Junction 2026 у Німеччині військові США та партнерів інтегрують досвід України

На багатонаціональних військових навчаннях Saber Junction 2026, що проходять у серпні у Німеччині військові США та країн союзників інтегрують інноваційний досвід України, зокрема щодо операцій з дронами.

Про це повідомляє Міністерство війни США.

За даними Пентагону, у військових навчаннях беруть участь 2300 десантників від 173-ї повітряно-десантної бригади США, та понад 2100 військовиків із 10 країн-союзників та партнерів - із України, Польщі, Німечини, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Чехії, Угорщини, Італії, Косово, Литви.

Навчання проходять на базі Об’єднаного багатонаціонального центру готовності у м. Гоенфельс, Німеччина.

Ці навчання підкреслюють зусилля із модернізації 173-ї повітрянодесантної бригади, зокрема, досвіду Багнетної інноваційної команди, до якої входять десантники, інженери, офіцери, технічні спеціалісти.

"Команда проєктує, створює та впроваджує недорогі, високоефективні технології, такі як FPV дрони, платформи розвідки та спостереження, наземні роботи та інструменти на базі штучного інтелекту. Вона працює на об'єкті, де можна виробляти дрони власними силами, та інтегрує досвід України, ротацій Об'єднаного багатонаціонального центру готовності та досвід багатонаціональних навчань, щоб допомогти бригаді швидко адаптуватися та зміцнити оперативну сумісність НАТО", - повідомляє Міністерство війни США.

За даними Пентагону, навчання мають на меті "перевірити бойову готовність, посилити оперативну сумісність НАТО та підготувати сили до масштабних бойових операцій на європейському театрі військових дій".

"Saber Junction 2026 перевіряють здатність бригади до швидкого розгортання, проведення спільного силового вторгнення, виконання наступальних та оборонних операцій, а також відновлення бойової потужності в умовах складних ситуацій", - мовиться у повідомленні.

"Це місце, де наші солдати та союзники доводять, що вони готові до вимог сучасної війни", – заявив генерал-майор армії США Метью В. Браун, командувач Південноєвропейської оперативної групи в Африці, який бере участь в цих навчаннях.

Він додав, що "уроки, які ми тут отримуємо, допомагають нашій армії швидко масштабувати інновації та зміцнювати колективну готовність НАТО".

Видання Associated Press повідомляє, що військові навчання, які почались 28 серпня у німецькому Гоенфельсі, були сформовані військами спецпризначення ("зелені берети"). За даними видання, тренування "враховують та імітують багато викликів, з якими стикалися українські бійці під час конфлікту з РФ".

"Ми використовуємо досвід, отриманий в Україні. Усі ті виклики, які, як ми бачимо, доводиться долати Росії чи Україні, ми робимо все можливе, щоб їх відтворити", - заявив у коментарі AP офіцер армійських "зелених беретів", імя якого видання не називає.

Як повідомляв Голос Америки, Україна раніше вже неодноразово брала участь у військових навчання Saber Junction.

У 2018-му році "Радіо Свобода" повідомляла, з посиланням на Міноборони України, що у міжнародних Saber Junction-2018 оголошувалась пауза через "захоплення" українськими десантниками штабу американських військових та італійського загону спецпризначення.



